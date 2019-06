Az utolsó taposómalom nyomában

Tiprótárcsa – Palenik József iskolásoknak mutatja meg a szentendrei skanzenban az egykori mosonszentmiklósi taposómalmot.

Meghajtotta a malomkereket

A taposómalomban az úgynevezett tiprótárcsára lovat vagy ökröt hajtottak, amely aztán a fogaskerekek gyorsító áttételén keresztül hajtotta meg a malomkereket. A malom működtetéséhez Háber Imréék két lovat tartottak, az „egyik járt fenn, a másikkal cserélt, ha fáradt".

„Az ország utolsó taposómalmát vásárolta meg a magyar állam Háber Imre mosonszentmiklósi gazdálkodótól: ősei építették még 1805-ben" – adta hírül a Kisalföld 1958 májusában. „A szerkezeteire szétszerelt malmot elraktározták, s a tervek szerint később mint műemléket az eredeti rajz szerint megvalósított épületben állítják fel" – írtuk.A malmot Uzsoki András, a mosonmagyaróvári Hanság Múzeum akkori igazgatója vezetésével aztán a múzeum raktárában helyezték el. Sokáig ott porosodott. 1980-ban a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum – amely időközben a tiprómalmot megszerezte a Kisalföld népi építészetét bemutató tájegysége számára – működőképes állapotba hozva újra felállította, rekonstruálva a szerkezeti, gépészeti berendezésekből a tipró- és őrlőszerkezetet, valamint egy bontás előtti fénykép és a helyszíni gyűjtések alapján a tiprószínt a malomházzal. Ezzel a múzeum olyan malomtípussal gyarapodott, amely Európa-szerte ritkaságszámba megy. A tiprómalom utolsó tulajdonosa, aki még őrölt benne, 1964-ben 64 éves korában hunyt el.Palenik József megyei kulturális közösségfejlesztő mentor gyűjtött anyagot a mosonszentmiklósi taposómalomról, amelyet tavaly ősszel mutatott be a településen, a teljes anyagot pedig megkapta a falu.„Az ezt követő fórumon sok érdekes történetet elevenítettek fel a helyi idősek, szeretnénk ezeket is feldolgozni. Évente többször járunk gyerekcsoportokkal a szentendrei skanzenban a taposómalomnál, többek között a lébényi iskolásoknak is megmutattuk."A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum egyébként meglátogatta azokat a falvakat, ahonnan elhoztak valamilyen épületet. Bedő Csaba mosonszentmiklósi polgármester elmondta: a taposómalom mostani helyét beépítették, ott már egy családi ház áll.