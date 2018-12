Az utóbbi évtizedek legnagyobb beruházása valósult meg Rajkán

Egy többfunkciós épületet adtak át Nagy István agrárminiszter jelenlétében Rajkán.

Egy 400 millió forintos beruházás során a rajkaiak régi álma valósult meg, melyet múlt szombaton adtak át Nagy István, a térség országgyűlési képviselője, agrárminiszter jelenlétében.– Az elmúlt évtizedek legnagyobb önkormányzati fejlesztésének befejezését ünnepeljük. Önkormányzatunk 2010-ben fogalmazta meg a gazdasági programjában egy új, többfunkciós középület építését. Az elmúlt évtizedek során a meglévő épületek elöregedtek, a kor követelményeinek megfelelő ellátást nem tudták biztosítani. 2011-ben úgy döntöttünk, hogy a korábbi ifjúsági házat, mely ezen a telken állt, elbontjuk, mivel az alkalmatlanná vált feladatának ellátására és balesetveszélyes is volt – hangsúlyozta Kiss Vince rajkai polgármester.E területre terveztették meg a most átadott új objektumot, mely magába foglalja az egészségház funkcióit. Így két fogorvos egyidejű működésére alkalmas fogászati rendelő, két orvosi szobás háziorvosi rendelő található itt, s ide költözik a gyógyszertár is. Emellett a védőnői szolgálat új egységét is itt alakították ki. A közbiztonság fokozására a rendőr őrszoba mellett a polgárőrök is itt találnak új „otthonra".Nagy István agrárminiszter elismerően szólt a fejlesztésről.A hivatal szűkössége miatt egy ügyfélszolgálati irodát is létrehoztak, ahol közszolgáltatók munkatársai, falugazdász, esetleg családsegítő és gyermekjóléti munkatársak kaphatnak helyet. Ebben az épületben szolgálati lakásokat is kialakítottak a tetőtérben, ahol önkormányzati dolgozókat vagy rendőröket szállásolhatnak el. A polgármester kifejtette: a 400 milliós fejlesztésből 365 millió forint az épület költsége, 25 millió forintból parkolókat készítettek és az út helyreállítására is fordítottak ebből. A közvilágítás és az elektromos hálózat földbe helyezése 6 millió forintba került, míg 4 millióba a parkosítás, a közterület rendezése a közműcsatlakozásokra kifizetett összeggel együtt.A beruházáshoz szükséges összeghez a falu felhasználta a laktanya eladásából befolyt bevételt, a saját megtakarítást. 108 millió forint hitelt vettek fel, míg az adóssággal nem rendelkező önkormányzatok támogatására a kormánytól 44 millió forint támogatást kaptak.– Olyan ez a beruházás a kormány számára, mint a magvetés. Hiszen az a 44 millió forint, amit a kormány ehhez a beruházáshoz adott, megtízszereződött. Ez is kiváló példája, hogy Rajkán jó gazdálkodás folyik, amelyért külön köszönet és elismerés jár. Amikor egy önkormányzat úgy dönt, az egészségügyet, a biztonságot helyezi előtérbe és ilyen beruházást alakít ki a településen élők számára, az dicséretes dolog – emelte ki az avatón Nagy István. Az agrárminiszter elismerően szólt a fejlesztésről és a rajkai önkormányzatról is.– Így lehet a huszonegyedik században egy magyar települést fejleszteni. Ezen törekvések jelzik, hogy a helyben élők itt akarnak élni, itt akarnak tovább dolgozni, és ez az a település, mely számukra és gyermekeik számára is a jövőt fogja biztosítani. Minden egyes ilyen beruházás egy újabb lehetőség, egy újabb kötelék a Rajkán élők számára, mely összetartja a települést és meghatározó jövőképet nyújt – zárta gondolatait Nagy István.