Árvay István közös jelöltként indul a polgármesteri székért

Árvay Istvánt jelöli a Fidesz szervezete egyhangú szavazattal a következő önkormányzati választásokra polgármesterjelöltnek – jelentette be Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője az Irodaházban tegnap tartott sajtótájékoztatón. Itt ismertették a kormányzó párt és szövetségesei választókerületi képviselőjelöltjeinek a listáját is.– Árvay István 1998 óta képviselőként, bizottsági elnökként, alpolgármesterként, majd polgármesterként vett részt a város közéletében, irányításában. A gazdasági megerősödés, a tudatos építkezés ennek a csapatnak és a vezetőjének tudható be. A huszonegyedik századba hozták Mosonmagyaróvárt, melynek fejlődése önmagáért beszél. Felelős, hozzáértő kezekben van a város – értékelte utódja munkáját az országgyűlési képviselő.Árvay István nemcsak a Fidesz, hanem a KDNP, a Nemzeti Fórum, a független kisgazdapárt jelöltje, valamint a Mosonmagyaróvári Lakástulajdonosok és Bérlők Egyesülete támogatását is élvezi.– Folytonosság, az összefogás ereje, ami az utóbbi öt évben kidomborodott – vette át a szót a polgármesterjelölt. Árvay István mint elmondta, 21 éve tudatosan készül erre a feladatra. Arról is beszélt, hogy az utóbbi öt évben megpróbáltak minden lehetőséget megragadni, s ma szemmel látható a város és polgárainak a gyarapodása.– A következő ciklus feladata a közösségi élet színesítése, a város élhetővé tétele. Erre van anyagi lehetőség, van akarat – emelte ki.Árvay István ismertette a választókerületi képviselőjelöltek névsorát is. A mostani önkormányzati képviselők többsége együtt indul az őszi választásokon. Annyi különbséggel, hogy a kettes számú választókerületben Kránitz Pétert jelöli a Fidesz a jelenlegi képviselő, Szabó Miklós helyett. A városvezető hozzátette: a Mosonmagyaróvári Polgári Kerekasztal külön indul a választásokon, baloldali pártok szövetségében. Szintén újdonság, hogy Németh Sándor az MPKE helyett narancsszínre váltott.