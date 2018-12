Árván maradt három mosonmagyaróvári testvér - A gyerekek minden vágya, hogy együtt maradhassanak

A három testvér továbbra is együtt szeretne élni.

Módos Réka és két kisebb testvére, Kristóf és Patrik az idei karácsonyt már szülők nélkül kénytelenek eltölteni. Majdnem kilenc évvel édesanyjuk halála után, november közepén ugyanis édesapjukat is elveszítették. Édesanyjuk rákban, édesapjuk pedig szívbetegség következtében hunyt el.– Mindenki szerette a testvéremet, Károlyt – kezdte a beszélgetést Patakiné Módos Márta, a gyerekek nagynénje. – Ezt bizonyítja az is, hogy rengetegen kerestek meg minket és a gyerekeket azzal, hogy mivel tudnának segíteni. A szörnyű fájdalom és veszteség mellett ez nagyon jó érzés. Sajnos tudtuk, hogy idő kérdése és bekövetkezik a tragédia, hiszen az orvosok megállapították, hogy a testvérem szívének mindössze 30 százaléka működött. Ugyanakkor mindig próbált vidám lenni és kihasználni az életet, főleg a gyerekek miatt. A tragédia éjszaka történt. Kristóf figyelt fel rá, hogy az ébresztőórára nem ébredt fel az édesapjuk. Rögtön szólt Rékának, aki a mentők segítségével azonnal megkezdte az újraélesztést. Sajnos, azonban már késő volt. Utólag megállapították, hogy már órákkal azelőtt megállt a szíve.A legidősebb testvér, Réka már 19 éves, ám két testvére: Kristóf és Patrik még csak 12 és 9 évesek. Próbálnak erősek lenni, ám bárhogy is nézzük, még csak gyerekek, feldolgozni a történteket pedig nehezen lehet.A családon kívül is sokan próbálnak segíteni a testvéreknek.– A család mindig is összetartott, együtt mentünk még nyaralni is – mondta Márta. – A sógornőm halála után még jobban összekapaszkodtunk, hiszen akkor Patrik még alig négy hónapos volt és az idősebb gyerekeknek is szükségük volt a családra. Most sem szeretnének elszakadni egymástól, sőt, elköltözni sem az otthonukból. Így jelenleg hol én, hol a nagymama van velük, hogy ne legyenek egyedül. Valamint a jánossomorjai nagynéni és nagybácsi is sokat segít. Igaz, Réka már nagykorú, lehetne a testvérei gyámja is, ám talán még túl nagy felelősség lenne egy ilyen fiatal lánynak, így nagy valószínűséggel én leszek az. A lényeg, hogy együtt maradhassanak.A testvéreken szerencsére a családon kívül is sokan próbálnak segíteni. Mosonszolnoki barátok és rokonok például labdarúgótornát szerveznek december 16-ára, ahol a befolyt összeget a gyerekeknek ajánlják fel. Az egyik rokonnak köszönhetően pedig egy hónapig jótékonysági számlát is tudtak nyitni ingyenesen a Duna Takarék Banknál (számlaszám: 58600269-16918968, Közlemény rovatba a „támogatás" szót feltüntetve).Szükség is van rá, hiszen korából is adódóan Réka még csak most fog munkába állni, két testvére pedig még kiskorú. Egyelőre azt sem lehet tudni, jár-e valamilyen támogatás ezután, hiszen az édesapa az utolsó időszakban már nem tudott dolgozni, betegsége miatt rokkantosították volna, ám a hivatalos jogi procedúrákat már nem tudták befejezni.