Aratóünnep volt Dunakilitin - fotók

A június 30-i program aratómisével kezdődött, majd a búzatáblán folytatódott az aratóbandák bemutatójával. A helyszínre hintóval, lovas kocsival érkeztek a jeles vendégek. Az aratási bemutatót az alábbiaktól láthatták az érdeklődők: Kálmán Zoltán, Farkas Sándor, Takács István, Árvay Elek, Bátori Lászlóné, Rigó Gáborné, Szalai Dezsőné. Részt vett az aratáson az Őszidő Népdalkör is Bieber Miklós vezetésével. Az aratókoszorút Horváth-Farkas Péter dunakiliti önkormányzati képviselő készítette. Az aratókoszorút fiatal lányok vitték a sportpályán felállított sátorba, ahol a Kanka Zoltán és Horváth Csaba séf és a Dunakilitiért Egyesület jóvoltából aratóreggelivel várták a helyi lakosságot és a megjelenteket.Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Nagy István agrárminiszter is, a térség országgyűlési képviselője. Ünnepi beszédében hangsúlyozta: "Szükség van aratóünnepekre, hogy amikor az étel az asztalunkra kerül, amikor megszegjük a kenyeret, jusson eszünkbe, hogy valakik ezért keményen megdolgoztak." Szerinte, ha ezt a becsületet és tiszteletet vissza tudjuk szerezni az agráriumnak és a földműveseknek, akkor tudunk utánpótlásról gondoskodni. Rajtunk múlik, hogy a 21. században milyen szerepet szánunk a mezőgazdaságnak: ha elővesszük azokat az értékeket, amik fontosak számunkra, amiktől magyarok vagyunk, akkor ezek a hagyományok összetartanak bennünket, erőt adnak és megmutatják, hol a helyünk a 21. században.Dr. Nagy István agrárminiszter kiemelte, hogy hálás Dunakiliti Község Önkormányzatának, hogy az aratóünnep hagyományát felelevenítette. Szükség van arra, hogy a földművesek kenyerére, munkájára felhívjuk a figyelmet.Az ünnep megrendezéséről Kovács Andor Tamásné Kovács Edit polgármester asszony elmondta, hogy Dunakilitin a hagyományőrzés terén nagy tapasztalatokkal rendelkeznek, ezért szerették volna feleleveníteni a régi aratási szokásokat is. Ám ez nem volt egyszerű, mert nehéz volt olyan személyeket találni, akik még kézzel arattak, és be is tudták mutatni azt a közönségnek.A nagy siker nyomán jövőre biztosan lesz folytatás.