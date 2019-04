A tervek szerint 2020-ban már nem düböröghetnek a kamionok Jánossomorján

Jánossomorján évek óta hatalmas problémát jelent a településen áthaladó nagy teherforgalom. Lőrincz György

Többéves gond Jánossomorján, hogy a kamionok a városon keresztül haladnak a 86-os főúton és nem az autópályát választják. Ennek egyik legfőbb oka, hogy Európa északi részéről a déli irányba és vissza közlekedő kamionok így rövidítik le az útjukat.– Az utóbbi években folyamatosan nőtt az áthaladó forgalom Jánossomorján. Az út burkolata és a lakosok sem bírják már ezt a megnövekedett teherforgalmat – fogalmazott Lőrincz György, a település polgármestere.Mosonudvar január 17-én végzett egy forgalomszámlálást. Ez alapján 24 óra alatt 10.977 gépjármű, abból 2598 tehergépjármű haladt a 86-os úton.Az út burkolata és a lakosok sem bírják már ezt a megnövekedett teherforgalmat.– A környék vállalatainak teherautói nem jelentenek elviselhetetlen terhelést a városnak, csak az áthaladó, úgynevezett tranzit-teherforgalom. Az egyetlen megoldás az itt élők számára ennek a forgalomnak az elterelése. A házak lakóit zavarja a zaj, a por, hiszen több helyen a lakóépületektől mindössze öt méterre haladnak el a többtonnás járművek. Az eddig elért forgalomcsökkentő intézkedéseknek köszönhetően este tíz óra és reggel hat óra között kitiltották a teherforgalmat Jánossomorjáról. Ez örömteli, de kevés – hangsúlyozta Lőrincz György. Ahhoz, hogy a teljes kitiltást elérjék, Bősárkány és Mosonudvar támogatásával együtt fordulnak az összes hazai illetékeshez.Már 2018 végén megkezdődtek az első megbeszélések a teherforgalom kitiltásáról. Elsőként összeültek az illetékes hatóságok, a Magyar Közút és a rendőrség, az érintett települések vezetői – Bősárkány, Mosonudvar – és a döntéshozók. Március végén pedig megtörtént az első minisztériumi szintű megbeszélés, ahol a környező települések vezetői a szaktárca illetékes osztályvezetőjét, Thoroczkay Zsoltot, illetve a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezetőit fogadták. Az eddigi egyeztetések szerint 2020. január elseje a tranzit-teherforgalom elterelésének a kitűzött céldátuma, ekkorra végrehajthatók a szükséges előkészületek is. Abban is mindegyik fél egyetértett, hogy a helyi közösségnek és a társadalmi érdekeknek előtérbe kell kerülniük a gazdasági érdekekkel szemben.A 86-os út jelenleg európai forgalmat bonyolít le. E65-ös számmal az európai úthálózat része és ennek az útnak az átminősítését kell először kezdeményezni. A korábbi felújításból adódó uniós moratórium november 17-én jár le és a január elsejei dátumot megvalósíthatónak ítélték a résztvevők.– Ezzel a céldátummal most újra megkeressük a térségek országgyűlési képviselőit, akik korábban már támogatásukról biztosítottak bennünket – zárta szavait Lőrincz György polgármester.