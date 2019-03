A rendőrkapitányság előtti megállóban lett rosszul egy férfi, két mosonmagyaróvári rendőr kezdte meg az újraélesztést

Hegyi Krisztina rendőr őrmester a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság munkatársa mutatta meg lapunknak, ahol az újraélesztést végezték kollégájával.

A beteget első fali szívinfarktussal szállították a győri Petz-kórházba, tájékoztatott prof. Oláh Attila, az intézmény orvos igazgatója. A szükséges műtéti beavatkozást azonnal elvégezték rajta, állapota stabil volt tegnap, a közvetlen életveszélyen is túljutott.

Mivel kollégája éjjeli munkaideje már letelt, így kolléganője mesélte el lapunknak a történteket, aki éppen akkor kezdte meg vasárnapi munkaidejét, amikor az eset történt.- Éppen szereltem fel, vagyis vettem át a felszerelésem, amikor a kollégám szólt, hogy valaki rosszul van a mosonmagyaróvári rendőrkapitányság előtti buszmegállóban - fogalmazott Hegyi Krisztina.Valószínűleg kiránduló csoport várt a buszra, ahol egy férfi feküdt földön.- Nem lélegzett és nem volt tapintható pulzusa. Szabaddá tettük a légutakat és azonnal megkezdtük az újraélesztést. A lélegeztetést és szívmasszázst én kezdtem. Kollégám telefonált a mentőknek és tájékoztatást adott a személy állapotáról. Azután mindketten felváltva végeztük az újraélesztést addig, amíg a mentőszolgálat megérkezett. Hamarosan megérkeztek két mentőautóval - foglalta össze a történteket Hegyi Krisztina rendőr őrmester.A rendőrség munkatársainak alapvetően nem tartozik a munkakörébe az újraélesztés, de kapnak képzést ilyen helyzetekre is. Police Medic képzésnek köszönhetően felkészült a rendőrség elsősegélynyújtásban is és az ehhez szükséges felszerelés is rendelkezésre áll.A civilek, a rendőrök és a mentősök együtt elérték, hogy életben maradt a 67 éves férfi. Szemtanúk elmondása szerint sokan jöttek segíteni, arra járt egy orvosnő is és a mosonmagyaróvári mentőállomás egyik kollégája pedig a közelben lakik és lakása ablakából figyelt fel a szirénázó autók hangjára.Látta, hogy mi történt és lesietett ő is segíteni. A mentőszolgálat munkatársai defibrillátor készülékkel újraélesztették a személyt. Mire hordágyra tették a férfit, már kinyitotta a szemét. A beteget elszállították Győrbe és jelenleg az intenzív osztályon várja gyógyulását. Már jobban van.Fontos látni, hogy az újraélesztési lánc jól működött és az még külön szerencse, hogy egy orvos is éppen arra járt és a közelben egy mentős is lakott. Fontos azt is tudni, hogy minél korábban megkezdett újraélesztés a kulcsa az életmentésnek.