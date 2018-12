A mosonmagyaróvári Széchenyi Polgári Kör idei utolsó összejöveteléről

A mosonmagyaróvári Széchenyi Polgári Kör idén is a Hansági Múzeum Cselley-Házban tartotta idei utolsó összejövetelét.

A közelgő karácsony hangulata töltötte be a dísztermet, amikor Moldoványi Géza, az egyesület elnöke köszöntötte a tagokat és felkonferálta a következő ünnepi meglepetésműsort.

Talpasné Süle Ibolya fuvolán és ír furulyán, Csiszár József gitárkíséretével adott elő az alkalomhoz illő dalokat és énekelt karácsonyi énekeket, bevonva a közönséget is. A jó hangulatú műsor végén hosszan tartó tapssal jutalmazta a hallgatóság az előadást majd az ünnepi asztal mellett folytatódott a diskurzus tovább