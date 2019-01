A mosonmagyaróvári kézilabdások ajándéka a Karolina Kórháznak

Az ajándékot kifejezetten a Karolina órház Gyermek Osztályának érésére szerezte be a klub. A órházban nagyon örültek a hasznos berendezésnek, amit azonnal használatba is vettek. A fénymásoló gépet Horváth . Attila, az MKC elnö adta át, akit elkísért Lencse Gyula klubigazgató és három ézilabdázó. Lucia Gubikova, Katona Flóra és Scholtz Andrea. A játékosok észségfejlesztő füzeteket, albumokat és színes ceruzákat is vittek a órházban fekvő kis betegeknek. Az ajándékok átadásánál jelen volt dr. Bertalan István, a Karolina órház Főigazgató Főorvosa és dr. Szijjártó László a gyermekosztály vezető főorvosa.- Nagyon öszönjü a ézilabda klubnak ezt a felajánlást és nagyon örülünk annak, hogy egy ilyen értékes és hasznos gépet adtak nekünk – mondta dr. Bertalan István. - öztudott, hogy a órházak nincsenek önnyű anyagi helyzetben, és ezért az ilyen jellegű beszerzéseket nehezen tudjá megoldani. Nagy segítség nekünk is egy ilyen adomány és az MKC-val kialakult kapcsolatunkat is példaérté űnek tartjuk. Az időnk sajnos nagyon szű ös, de a özeljövőben elmegyünk egy bajnoki mérkőzésükre, hogy szurkoló ént mi is segítsü őket.Jó alkalom lehet erre egyébként a övetkező, a Győri Audi ETO KC elleni hazai mérkőzés – folytatta dr. Szijjártó László. - Hallottuk, hogy ennek a mérkőzésnek a szünetében ülönböző labdákat dobnak majd a pályára a szurkoló , csatlakozva a Példa Egyesület kezdeményezéséhez. Ez a gyerekek sportolására buzdító „Dobj egy labdát" akció ugyanis nagyon sokat segíthet a gyerekek jelenlegi komoly súlyproblémáinak megelőzésében. Az MKC játékosai példaképek a régióban, így özös összefogással sokat tudunk tenni a gyerekek egészségéért.