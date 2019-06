A 2000. Credo-buszt ünnepelték Mosonmagyaróváron - fotók

A 2000. Credo-busz



A jubileumi 2000. busz 12 méteres Econell. 48 ülő és egy kerekesszéknek való helyet alakítottak ki a fedélzetén, ezen kívül 39 utas állva is utazhat rajta. A buszt Rába-futóművel gyártják, összesen 107 magyar tulajdonú beszállító cég alkatrészét építik az Econellbe – akárcsak az összes többi Credo-buszba.

"Többször ünnepelhettünk volna az utóbbi években, de a munka mindig fontosabb volt. Most, amikor a 2000. buszunk is elkészült, érdemes kicsit megállni, hisz van okunk az örömre" - ezekkel a mondatokkal kezdte Krankovics István, a Kravtex-Kühne-csoport ügyvezető igazgatója. A győri és mosonmagyaróvári cégcsoport életében fontos évszám az idei: kereken 25 éve kezdtek foglalkozni Ikarusok felújításával és cseh gyártási dokumentáció alapján 20 éve építették az első buszt.Tíz éve léptek "teljesen önálló útra", azóta a buszokat saját tervek alapján gyártja a cég. Krankovics István beszédében kiemelte: a 163 éve alapított Kühne-gyár (a legöregebb működő gépgyár hazánkban – a szerk.) évek óta gyarapodik. Három éve 5200 négyzetméterrel növelték a gyártócsarnokot, most újabb 4000 négyzetméteres bővítését terveznek Mosonmagyaróváron. Emellett 48 munkáslakás építését is elindították a Lajta-parti városban. A Kravtex-Kühne-csoport kizárólag önerőből fejleszt, minimálisan vesz igénybe hazai és uniós forrásokat.Bár a Kühne megőrizte eredeti profilját, azaz napjainkban is gyárt mezőgazdasági gépeket, eszközöket, a kapacitás nagy részét a buszgyártás teszi ki. A Credók a magyar buszgyártás zászlóshajóját jelentik: hetente hat, évente 300 új busz készül a két megyei nagyvárosban. A buszok legfőbb előnyei, hogy alacsonyabb az áruk, mint a többi piaci szereplőé, olcsóbb az alkatrészeket pótolni és 15 százalékkal kevesebb üzemanyagot fogyasztanak más buszoknál. Egyetlen Credo-busszal így évi 1 millió forintot lehet megtakarítani. "A tömegközlekedés legfontosabb szereplői az utasok. A buszainkon kényelmes üléseken utazhatnak, az új buszokba légkondicionálókat szerelünk" - tette hozzá Krankovics István.Árvay István szerint "nem lehet eléggé megköszönni azt a 20 éves tulajdonosi kitartást, amely révén a Kühne cég a legnehezebb időket is átvészelte". Az üzem ma 1000 embernek nyújt biztos megélhetést. "Világszínvonulú buszokat gyárt a cégcsoport, amelyek szerte az országban jó hírét viszik fejlődő városunknak" - mondta Mosonmagyaróvár polgármestere."Mérnökként sok közöm volt azokhoz a buszos rendszerekhez, amelyeket a mai napig használnak a Credókban is. Szakemberként rossz volt látni az egykoron világhírű Ikarus tönkremenetelét, most viszont jó mondani: a Kravtex-Kühne-csoport révén újra felkerült a magyar buszgyártás a térképre" - kezdte Palkovics László. Az információs és technológiai miniszter hozzátette: hat év alatt 6000 buszt szeretne cserélni a kormányzat úgy, hogy ne külföldről hozott, használt buszokat vásároljanak, hanem minél több magyar buszt állítsanak csatasorba. Országosan 8500 buszról van szó, az átlag életkoruk 14-15 év. A helyközi buszközlekedésben már minden harmadik jármú Credo itthon."Az utasok biztonsága és a környezetvédelmi szempontok kiemelt fontosságúak a stratégiánkban. Törekszünk az exportra is. Szeretnénk, ha minél több hazai gyártású buszt külföldön is értékesítenénk hamarosan. Remélem, néhány év múlva a 4000. Credo-buszt ünnepeljük közösen itt" - jelentette ki Palkovics László. Az információs és technológiai minisztertől megkérdeztük: konkrétan hány év múlva látná a 4000. Credo-busz mérföldkövét? "Hat évben szívesen kiegyeznék" - válaszolta Palkovics László.