2,3 millió forintot gyűjtöttek az izomsorvadással küzdő lébényi kamasznak

Wurczinger Balázs Duschenne-féle izomdisztrófiá­ban szenved. A 18 éves lébényi fiatalembernél két és fél éves korában állapították meg a betegséget, mely az izmok teljes leépülésével jár. 10 éves korában elveszítette járóképességét, s fokozatosan gyengül kezeinek ereje.



Az Éltes-iskola egykori tanulója rajong a buszokért. Több mint 260 darabos gyűjteményét már kiállításon is bemutatta. Állatbarát, két cica – Mogyoró és Cirmi boldog tulajdonosa. Szeret új helyeket megismerni, kirándulni – London nagy rajongója – és zenét hallgatni.



A családja mindent meg is tesz azért, hogy minél több helyen kalandozhassanak.



Balázs régi nagy vágya egy olyan családi autó, amire kerekesszékkel is felszállhat. Most ez teljesülhet, köszönhetően egy példaértékű összefogásnak.



A fiatalember javára szerveztek a napokban szeretetnapot a lébényi sportpályán. A Hog Four Rivers Chapter Hungary motoros baráti kör kezdeményezéséhez sok önkéntes jóakaró csatlakozott.



– A szeretetakció öt éve Rábacsécsényben indult, s azóta már Ravazdon, Jobaházán is megszerveztük. A mostani felhívásunkhoz, amit Balázs támogatására szerveztünk, szintén sokan kapcsolódtak, akár ismeretlenül is. Hét csapat főzött, sokan fellépéssel gazdagították a programot. Mintegy száz tombolafelajánlás érkezett – számolt be az egyik szervező, aki örömmel mesélte: évről évre egyre több felajánlás is érkezik a civil összefogás során.

Balázsnak is hatalmas élményt nyújtott a számára szervezett rendezvény, az ott megjelentek szeretete. Látogatásunkkor boldogan mesélte, milyen jó zenék szóltak, milyen finomságot kóstolt. Mint a járművek megszállottja, külön kiemelte a Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület bemutatóját. A tűzoltóautó ugyanis sokaknak különleges látványosság. A motorok is elkápráztatták, azonban betegsége miatt nem szállhatott fel a kétkerekű csodákra.



A Wurczinger családnak nem csak a szeretetnap keretében gyűjtöttek. Az édesapa az egyik hazai élelmiszerláncnál dolgozik, munkatársai is kivették a részüket, s több százezer forintot és tombolatárgyakat is adományoztak. Az egyik győri bevásárlóközpontban adománygyűjtő ládába is várták a támogató forintokat. Összesen eddig 2,3 millió forint jött össze Balázs álmára.



A fiatalember és szülei, Veronika és Tibor ezúton is hálásan köszönik a nagylelkű felajánlásokat.



– Olyan járművet szeretnénk vásárolni, amiben kényelmesen utazhatok kerekesszékben. A budapesti kontrollokra is autóval megyünk. Tavaly ősz óta lélegeztetőgépre szorulok, azóta csak egynapos kirándulásokra indulunk, de ez is nagy élmény számomra – részletezte a kamasz fiú. Kívánjuk, hogy mielőbb utazhasson álmai autójával!