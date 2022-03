Szerény körülmények között él udvari lakásában Fekete Kornél és két fia, a 16 éves Kornél és a 13 éves Márk. A mosonmagyaróvári édesapa egyedül neveli nyolc éve gyermekeit, volt párjától, a fiúk anyukájától alig kap segítséget.



Régóta egyedül boldogul



– Már megszoktam, hogy egyedül kell boldogulnom a fiúk nevelésével. A gyermekek anyja más utat választott, vele csak ritkán találkoznak, anyagi segítségre tőle nem számíthatunk. Az építőiparban dolgozom, amolyan mindenesként. Szeretem a munkámat, a főnököm megbecsül, de egy keresetből nehéz az élet – avat be Kornél, aki a majoroki városrészen egy egyszerű otthonban neveli gyermekeit.



Mint mondja, 16 éve költözött ide, hitelből vásárolta a lakást egy régi épületben. Ahogy tudta, szépítgette, szépítgeti, de a villamos hálózat kifogott rajta, mert ahhoz nem ért.



Átérezte a helyzetet



A Példa Egyesület a Szigetközi Gyermekekért állt az édesapa mellé és keresett szakembert a munkára. Egy darnózseli villanyszerelő ajánlkozott fel a segítségre.



– Egy ismerősöm hívta fel a figyelmem arra, hogy villanyszerelőt keres az egyesület. Mivel átérzem, mit jelent egyedül nevelni férfiként két gyermeket, azonnal felajánlottam a segítséget. Most egy teljesen új rendszert építünk ki, mert a régi igencsak elavult, már-már életveszélyes, életvédelmi relét is beépítek. Gyakorlatilag a teljes hálózat cserére szorul, és ki kell vésni a falat ehhez – részletezte Károly, aki maga is két gyermeket nevel.



A szakember feltérképezte a terepet, s érdeklődésünkre elmondta, piaci áron ez hatszázezer forintos beruházás.

Fekete Kornél maga szépítgeti a házat, de a villamos hálózat kifogott rajta.

Forrás: Mészely Réka / Kisalföld





Olvasóink is segítettek



Kornél és gyermekei segítségére sietett a Kisalföld Jóakarat Hídja Alapítványa. Olvasóink jóvoltából kétszázezer forinttal tudtunk hozzájárulni az anyagköltségekhez és munkálatokhoz. A jótékony villanyszerelőnek hála ez a szükséges eszközökre elég, illetve egy jelképes munkadíjra, utazási költségre Darnózseli és Mosonmagyaróvár között.



„Örülök, hogy segíthettem ezzel a mintegy harmincórás munkával és a család biztonságban lehet” – búcsúzott a szakember.

Kornél háláját fejezte ki a villanyszerelőnek a munkáért és olvasóinknak a támogatásért.

– Amint a villanyszerelő befejezi a munkát, utána glettelem és festem a falakat. Nagyon örülünk, hogy sikerült ezt a régóta égető gondot megoldani! – osztotta meg örömét az édesapa.