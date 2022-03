A háború kitörése óta majd mindennap érkezett egy új család, de mostanra telt ház van. A Menton Jobs munkaerő-közvetítő cég Mosonmagyaróváron eddig 15 felnőttet és 15 gyermeket fogadott, s amellett, hogy tetőt biztosítanak a háború elől menekülőknek, ügyintézésben is segítenek, ruhával, élelemmel látják el őket, és munkaajánlattal is szolgálnak számukra. Kádár László a cég ügyintézőjeként gyakorlatilag a nap 24 órájában mellettük áll, hiszen maga is a házban él. Mint mondja, a „földijei”, természetes számára, hogy segít.



Aggódik az otthon maradottakért



– Amint kirobbant a háború, már aznap feladtunk egy hirdetést, hogy menedék mellett munkát is biztosítani tudunk a menekülőknek. Rengeteg megkeresést kapunk, első körben a már nálunk dolgozó ukrán állampolgárok családtagjainak igyekszünk segíteni, a határra busszal megyünk értük. Eddig a mosoni bérlakásban 15 felnőttet és 15 gyermeket tudtunk elszállásolni, a legkisebb 7 hónapos. Sajnos ma megtelt az utolsó szoba – avat be a húszas évei végén járó László, aki nyolc hónapja él Mosonmagyaróváron, a munkaerő-közvetítő cég amolyan mindeneseként, tolmácsaként dolgozik.



Laci a magyar–ukrán–román hármas határról származik, szülei, nagyszülei otthon élnek: édesapja alezredesként ment nyugdíjba a katasztrófavédelemtől, édesanyja és lánytestvére egészségügyi végzettségűek. Bár a határtól két kilométernyire élnek, aggódik értük, hiába biztatja őket, hogy most még menekülhetnének. Addig is itt igyekszik segíteni: munkalehetőségek mellett információkkal, ügyintézéssel a családoknak, akik valamennyien gyermekkel érkeztek.



Lányával, testvérével menekült az anyuka



A földszinten 2–3 ágyas szobákban kapnak helyet a nagyobb gyermekes családok, egy közös nagy konyhával, az emeleten két apartman van, ott jelenleg a pici babás házaspárokat szállásolták el.



– A még sorköteles korú édesapám a nagymamám miatt sem akart eljönni, én a testvéremmel és a 4 éves lányommal döntöttem el, hogy nem maradok. A 19 éves Roxinak már találtak munkát, kezdhet is, én még a papírjaimat intézem, nekem is lenne állás – magyarázza Bálint Szabina, aki harmadmagával osztozik a kétágyas szobán. Szeretné a kislányát óvodába adni, de addig is a tervek szerint felváltva járnának dolgozni testvérével, hogy legyen, aki vigyázzon a cserfes kicsire.

Hrytsak Iryna lányaival, a 8 éves Annával és 12 éves Tetianával Donyeckből érkezett. Kádár László is segíti a beilleszkedésüket.

A fronton lévő férjét félti



A Donyecki területről érkezett Hrytsak Iryna. Beszélgetésünknél László fordít.



– A háború csütörtöki kitörése után a férjem eldöntötte, testvérével önkéntesként védi a hazát, a településünket – kezdi történetét a fiatal anyuka, aki nem a semmibe jött, már itt dolgozó szülei várták. Mint meséli, férje kérésére indultak útnak február 26-án, és hat nap után érkeztek meg a Lajta-parti városba.



– Nehéz a közlekedés, a sok forgalmi akadály mellett a nagyobb települések kijáratánál ellenőrzési pontokon kell áthaladni, ami tovább lassítja az utazást – magyarázza az asszony, aki igyekszik mindennap beszélni az otthon maradt férjjel. Látogatásunkkor aggódott, mert aznap még nem jelentkezett. A 8 éves Anna és 12 éves Tetiana szeretettel ölelik anyukájukat, ők is aggódnak édesapjukért.



– Ha béke lesz otthon, mindenképp haza szeretnénk menni – búcsúzik a megtört asszony.



Több családdal beszélgetve megtudtuk, nemcsak az otthon maradottakért imádkoznak, és hogy ne bombázzák le otthonai­kat, hanem, hogy ne váljon az egykori családi fészek fosztogatók áldozatává, mint amire egyre gyakoribb a példa.



Nehéz a közlekedés, sok a forgalmi akadály, a nagyobb települések kijáratánál ellenőrzési pontokon kell áthaladni.



