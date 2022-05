Szókratész ismert volt takarékos életmódjáról, ezért meglepődve fedezte fel egy barátja a filozófust, amint elragadtatott figyelemmel tanulmányozta az athéni piacon az áruk roppant tömegét és szemlélte a mutatós termékeket.

– Miért jössz a piacra, amikor soha nem vásárolsz semmit? – tette fel a kérdést.

– Mindig csodálkozom, (hogy milyen gazdag vagyok), amikor látom, hogy mennyi minden van, amire nincs szükségem – válaszolta Szókratész.

Ma ez még inkább elmondható, mint az ókori görög világban. Reklámok tömege vesz bennünket körül és nap mint nap buta, mesébe illő szólamokkal kínálják azokat a termékeket, amiknek megvétele különben eszedbe sem jutna. De a reklámok kívánságot ébresztenek, és a statisztikák azt mutatják, hogy nagyon sokan meg is veszik azon áruk tömkelegét, amelyekre igazán nincs szükségük. Messze van ez a krisztusi életfelfogástól: „Ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele” (Timóteus első levele 6,8). Én is sokszor éreztem a görög bölcshöz hasonlóan, amikor bementem egy bevásárlóközpontba. A végeláthahatatlan pultok roskadozó árubősége mellett elsétálva elgondoltam, hogy mennyi mindenre nincs szükségem. Szókratész azt mondta, hogy az a gazdag ember, aki megérti, hogy mennyi mindenre nincs szüksége. Könnyen elsodródunk az árral és soha vagy nagy ritkán használt áruk sokaságát vesszük meg. Pál apostol így gondolkodott: „Én megtanultam, hogy megelégedett legyek abban, amiben vagyok. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is, mindig mindenhez hozzászoktam, a jóllakáshoz is, az éhezéshez is, a bővölködéshez is, a szűkölködéshez is. Mindenre van erőm abban, aki engem megerősít.” (Filippi levél 4,11–13)

Gondolj te is erre, amikor már a sokadik cipőt, ruhát, sapkát, sálat stb. veszed meg, vagy kívánod meg! Legyél te is gazdag a megelégedésben és szabad a vásárlási kényszertől!

„Valóban nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világra, ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.” (Timóteus első levele 6,6–8)

Szerető barátod: Attila bácsi