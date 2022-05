Egy építész hosszú éveken át hűségesen dolgozott egy vállalkozónál. Egyszer egy újabb megbízatást kapott: új villát kellett építenie a város legelőkelőbb negyedében.

– Az ár nem számít, használja a legjobb anyagot! – mondta neki megbízója.

A munka szépen haladt előre. Az építész azonban így gondolkodott magában:

– Ha a belső munkákhoz gyengébb anyagokat használok, valamit nyerhetek én is.

Amikor a ház elkészült, a tulajdonos fogadást adott az esemény alkalmából. Hosszú és elismerő beszédben méltatta az építész kitartó munkáját. A végén átadta neki a kulcsot:

– A ház az Öné, elismerésül a sokéves, hűséges munkáért.

Bruno Ferrero nyomán

Az építész meg volt döbbenve. Milyen kár… Ha tudta volna, hogy a saját házát építi, egészen másképp dolgozott volna. Így van ez sokunkkal. Építgetjük az életünket nap-nap után, de sokszor nem éppen a lehető legjobbat adjuk magunkból. Aztán jön a hideg zuhany, amikor rádöbbenünk, hogy nekünk kell majd laknunk abban a házban, amit magunknak építettünk. Ha újra kezdhetnénk, lehet, hogy egészen más életet építenénk magunknak. Tehát nincs visszaút… Te is építőmester vagy. Te is nap, mint nap „kalapácsot” fogsz a kezedbe, hogy „szöget” verj be a falba. „Léceket” illesztesz egymáshoz, „falakat” húzol fel. Egyszer valaki úgy fogalmazott, hogy: „Az élet egy ’csináld magad’ vállalkozás”. Azonban nekünk keresztényeknek van egy állandó, hatalmas segítőnk ehhez a vállalkozáshoz. A döntés viszont a miénk. Ahogy ma állsz a dolgokhoz, és ahogy ma döntesz, az szabja meg, hogy holnap hogyan élsz majd. Építkezz tehát okosan!

„Fogadjatok szót mindenben test szerint való uraitoknak, nem színből szolgálva, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat. Bármit tesztek, lélekből tegyétek, úgy, mint az Úrnak, ne pedig úgy, mint embereknek, tudva, hogy az Úrtól veszitek az örökség jutalmát; mert ti az Úr Krisztusnak szolgáltok. Aki pedig igazságtalan, visszakapja, amit igazságtalanul tett, mert nincs részrehajlás.” (Kolosszei levél 3,22–25)

Szerető barátod: Attila bácsi

[email protected]

Tel.: 30/2-26-27-28