Egy különleges képet láttunk nemrég egy keresztény festőtől a Nemzeti Galériában. (Ford Madox Brown: Jézus megmossa Péter lábát, 1858. A következő linken megnézheted: https://www.pubhist.com/w43273). Jézus az utolsó vacsora előtt megmosta a tanítványok lábát. Abban az időben nem volt aszfaltozott út, néhány kövezett út kivételével csak földúton közlekedhettek az emberek, és ezen járva igen poros lett az utazók lába. Belépve egy tiszta helyiségbe, meg szokták mosni a vendégek lábát. A szolga dolga volt ez, de most csak egyedül volt Jézus a tanítványaival, és közülük senki nem akarta ezt a megalázónak tűnő feladatot megtenni. Hiszen ezelőtt még azon vitatkoztak egymás között, hogy ki a nagyobb közülük. Ekkor megdöbbenésükre mesterük hajolt le lábaikhoz, hogy megmossa azokat. A festményen Jézus alázattal térdel a tanítványok előtt. Péter először felháborodva utasítja el a lábmosást, miután pedig elfo gadja, megrökönyödve, összekulcsolt kézzel szemléli mesterét. A többi tanítvány is ámulva figyel. A „Ki a nagyobb?” kérdésre így válaszolt Jézus. Krisztus e cselekedetével azt tanította, hogy tanítványai között semmiféle hatalmi rangsor nem lehet. Aki első akar lenni, az legyen mindenkinek a szolgája. Hozzáfűzte még Jézus, hogy követői hozzá hasonlóan ugyanezt ismételjék meg hittestvéreikkel. A festmény bal oldalán Júdást látjuk az asztalon könyökölve, előtte az erszényben a harminc ezüstpénz, jobb kezével épp eloldozza a saruja szíját. Krisztus Júdás lábát is megmosta. Így is figyelmeztette veszélyes gondolataira. Miután eredményt nem ért el, négyszemközt közölte vele, hogy tudja: mire készül. Azonban Júdás megkeményedett szívét nem tudta meglágyítani. Bemehetett „lelkébe a Sátán”, hogy elárulja Krisztusát.

Krisztus egész élete az önzetlen szolgálat élete volt. „Az embernek Fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét váltságul adja sokakért” (Máté evangéliuma 20,28), – minden cselekedetével erre akarta megtanítani tanítványait. Ők azonban még nem tanulták meg ezt a leckét. Ezen az utolsó húsvéti vacsorán Jézus megismételte tanítását, és a lábmosással szemléltetve örökre bevéste azt tanítványai elméjébe és szívébe.

A te szívedbe is vésse bele Jézus alázatos cselekedete, hogy a nagyság titka az alázat, a készséges szolgálata szeretteinknek, embertársainknak! Miután Krisztus megmosta tanítványai lábait, felvette felsőruháit, ismét leült közéjük, és így szólt: „Értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok: Mester és Uram. És jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Bizony, bizony mondom néktek: A szolga nem nagyobb az ő Uránál; sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte” (János evangéliuma 13,12–16). A Krisztus által elrendelt szolgálatnak ez volt a célja. Ezért mondja Krisztus első tanítványainak és most nekünk is: Ha tudjátok ezeket, ha ismeritek a célját azoknak a leckéknek, tanításoknak, amelyeket én adtam nektek, a kkor – „boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket” (János evangéliuma 13,17).

Szerető barátod: Attila bácsi

