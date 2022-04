A hét első napján hajnalban „szombat elmúltával nagy földindulás támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ a sír szájáról. …Tekintete olyan volt, mint a villámlás és ruhája fehér, mint a hó. Tőle való félelmükben az őrök halálra rémültek. Az angyal így szólt az asszonyokhoz: Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincs itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt. És menjetek gyorsan, mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadt a halálból.” (Máté evangéliuma 28,1–7)

Jézus feltámadása azt jelenti, hogy az Atya elfogadta az emberekért végzett megváltó művét. Ez olyan örömhír, amely az idők végezetéig teljes és töretlen reménységre és céltudatos küzdésre ad okot minden kereszténynek.

Feltámadása után Krisztus első munkája az volt, hogy tanítványait meggyőzze irántuk való változatlan szeretetéről. Be akarta bizonyítani nekik: Ő az élő Megváltójuk, aki széttörte a halál bilincseit, és az ellenség – a halál – nem tarthatja Őt többé fogságban. Meg akarta mutatni tanítványainak, hogy szíve szeretete ugyanaz maradt irántuk, mint amikor még velük volt szeretett Tanítójukként, ezért újra és újra megjelent nekik. Még nagyobb szeretettel vonta őket magához. A feltámadás ténye a tanítványokban ezer gondolatot és határtalan távlatot nyitott. Félelmük, kétségbeesésük, reménytelen bánatuk egy pillanat alatt köddé vált. Valaki, az ő Mesterük legyőzte a halált, úr a halál felett. A sír üresen áll, és a Megváltójuk él, velük beszél, bátorítja őket, feladatokat bíz rájuk, biztosítja őket, hogy velük lesz a világ végéig, minden nap.

Jézus feltámadásának valósága az ember feltámadásának reménye. Az örökkévalóság kapuját nyitja meg számunkra. A földi világban többé nincs semmi, ami ezt a reményt lerombolhatná a lelkünkben. Az örök hazában végtelen korszakokon keresztül együtt lehetünk Megváltónkkal és az Atyával. Nyisson a te lelkedben is Jézus feltámadása határtalan távlatokat! Te is minden nap újjászülethetsz! Számodra is van mindig újrakezdési lehetőség. Te is őrizd a szívedben a reményt, hogy örök életnek lehetsz a részese, ha akarod. Jézus feltámadásának örömhíre téged is töltsön el olyan erővel, szeretettel, reménnyel, küldetéstudattal mint a tanítványokat!

„Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!) És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban.” (Efézusi levél 2,5-7)

Szerető barátod: Attila bácsi