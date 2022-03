Egy kis gyermek jött velem szembe és rám mosolygott. Visszamosolyogtam és integettem neki, ő is visszaintegetett. Aztán ahogy elhaladtam mellette, utánam fordult, továbbra is rám nézett és kedvesen mosolygott, én is ezt tettem. Mindketten elnevettük magunkat. A szülei is mosolyogni kezdtek, kedélyesen intettek a fejükkel, ahogy elkerültük egymást. Ez a vidámság aztán elkísért egész utamon. Akaratlanul is olyan derű és mosoly ült az arcomra, hogy nem tudtam onnan leradírozni – de nem is akartam.

A kilenc perces újszülött édesanyja boldog arcába tekintve visszamosolyog. Ebből is látszik, hogy Isten úgy teremtett bennünket, hogy már születésünktől fogva nevessünk, derűsek, boldogok legyünk. „Az egyház nem becsüli túl sokra a derűt, és ez tragikus. Aki igazán mély kapcsolatban van Istennel, az derűs. Aki mindig halálosan komoly, annak állapota valószínűleg komolyan halálos.” (James Martin)

Egy férfi a metrófülkébe lépve a tabletjén, fülhallgatóval a fülében nézett valamilyen filmet és önkéntelenül felnevetett. A nevetést nem tudta abbahagyni (ezen a linken megnézheted: https://youtu.be/dmuWxDj-Sgk). Önfeledten kacagott. Voltak utasok, akik mosolyogtak rajta, egyesek megbotránkozva néztek rá, de aztán – mivel a nevetés „ragályos”, másokra is átragadt. Egy percen belül az utasok nagy része vele együtt nevetett, önfeledten. Ha megnézed, te is nevetni fogsz. Nevetni jó és szükséges dolog, sokszor életmentő! Szükségünk van a derűre és a humorra.

A Bibliában ezt olvassuk: „A vidám szív a legjobb orvosság, a szomorú lélek azonban kiszárítja a csontokat.” (Példabeszédek könyve 17,22)

Van okunk az örömre, ha Isten irántunk megnyilvánuló szeretetére és ajándékaira gondolunk. A hálához és dicsőítéshez társul az öröm, a derű és időnként a humor és a nevetés is. Természetesen a szenvedőkkel is együtt kell éreznünk: „Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal” (Római levél 12,15). Az életben vannak fájdalmas veszteségek, szomorú időszakok, de ügyelnünk kell arra, hogy az Úrban való örömet is megőrizzük a szívünkben.

A szakértők alátámasztják, hogy a nevetés erősíti az immunrendszert, javítja a memóriát és fokozza a tanulási képességet, feszültséget old, csökkenti a pulzusszámot és a vérnyomást, beindítja az endorfin- azaz az örömhormon termelést és enyhíti a fájdalmat, csökkenti a szorongást és a stresszt, megnyugtatja és egyetértésre segíti az embereket. Ráadásul a hatása nyolc-tizenkét órán át tart. Elősegíti az érzelmi sebek gyógyulását, és ami a legjobb: szórakoztat. Ezért Isten receptje a nevetés a stresszoldásra!

Ha szomorúság telepedik rád, fogadd meg az Úr tanácsát! „Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom: örüljetek! A ti szelídlelkűségetek legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel! Semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt! És Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Filippi levél 4,4–7)

Joó Sándor írja: Egyszer az egyik kisfiam reggel felébredt, fölült a kis ágyában, körülnézett, és amikor meglátott, ezt mondta: „Apuka, én úgy örülök valaminek, de nem tudom, hogy minek!” Igen, amikor a fiatal, egészséges életöröm feszül valakiben: akkor semmi különös nincs egy ilyen felszólításban: örüljetek!” Kívánom, hogy neked is sok ilyen örömteli reggeled legyen!

