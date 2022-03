A riporter interjút készít a Sorssal.

– Ütéseim – mesélte büszkén a Sors –, ütéseim kemények és kivédhetetlenek. Balom ugyanolyan rettegett, mint a jobbom! A hűséget, a büszkeséget, a szeretetet, a tudást, a barátságot – és tudni kell, ezek a legkeményebb ellenfelek – egymás után küldtem padlóra. Valamennyit kiszámolták. – Így tehát – érdeklődött nem minden csodálat nélkül a riporter –, senki sincsen, aki méltó ellenfélként vehetné fel önnel a harcot?

– Hát, ugye, meg kell mondanom – nyilatkozott kelletlenül a Sors –, egyvalakivel eddig még nem boldogultam. Valahányszor kiütöttem, mielőtt végleg kiszámolták volna, mindig újra lábra állt… – De hát ki ez az ellenfél, akit még Ön sem tud legyőzni?! – türelmetlenkedett a riporter. – Reménynek hívják… – válaszolta alig hallhatóan a Sors.

W. Hoffsümmer nyomán

Gyakran úgy érezhetjük, hogy ki vagyunk szolgáltatva a sorsunknak. Hogy hiába teszünk bármit is, nem tudunk a helyzetünkön változtatni. Pedig ez nem törvényszerű, egyáltalán nem biztos, hogy így van. Rengeteg mindent tehetünk a „vak sorssal” szemben. Sőt elárulom a titkot, nincs is ilyen, hogy „vak sors”, ami elől nem menekülhetnénk. A sorsunkat, életünket mi irányítjuk és alakítjuk. A mi döntéseinken is nagyon sok minden múlik. De a legfontosabb, hogy semmi sem történik véletlenül velünk az életben, hiszen Isten gondviselése alatt állunk. Amit vet az ember, azt aratja – tartja a régi mondás. Figyeld meg a következő versben, hogy honnan indul minden! Mi az a gyökér, ami meghatározza a sorsunkat?

Vess gondolatot, arass cselekedetet!

Vess cselekedetet, arass szokást!

Vess szokást, arass jellemet!

Vess jellemet, arass sorsot!

A gondolataink, a gondolkodásmódunk határozza meg a tetteinket. Az ismétlődő cselekedetek alakítják a szokásainkat, a szokások jellemtulajdonságokká válnak, és a jellemünk határozza meg a sorsunkat. Tehát a te kezedben van a sorsod. Mindennek az alapja a gondolkodásunk. Ha Istenbe vetett hittel, bizalommal éled az életedet, akkor Jézus jó irányba tudja fordítani a sorsodat és sok ajándéknak leszel a részese. Természetesen a körülöttünk élők döntései, a körülmények alakulása is befolyásoló tényező, de Isten mindezt gondosan felügyeli és összerendezi.

„A reménység Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.” (Római levél 15,13)

Szerető barátod: Attila bácsi

[email protected]