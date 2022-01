Az amerikai függetlenségi háború alatti harc közben egy tizedes rákiáltott az egyik közlegényre, hogy emeljen odébb egy akadályt az úton. George Washington éppen ott haladt el és rászólt a tizedesre:

– Miért nem segít neki?

– Uram, én tizedes vagyok!

Washington ledobta köpönyegét, felgyűrte ingujját és segített a közlegénynek. Közben megjegyezte: – Tizedes úr, ha egy nehéz munkához segítségre lesz szüksége, hívja nyugodtan a generálist.

(A generális régies formában tábornok, a hadseregben az ezredesnél magasabb rangú parancsnok, katonai vezető, míg a tizedes csupán tíz ember fölött rendelkezik.) http://abrahamgyermekei.hupont.hu

Gyakran látjuk, hogy sokan rangon alulinak érzik, hogy valakinek segítsenek, vagy alantasabbnak vélt munkát elvégezzenek. Gondold meg, hogy érted is mennyi mindent tettek a szüleid, amikor még tehetetlen pici baba voltál, például tisztába tettek! Ez nem a legjobb elfoglaltság volt, de eszükbe se jutott, hogy ne tegyék meg. Egy lakásban a szemetet is le kell vinni, adott esetben a kukát is ki kell tisztítani, és a vécét is rendbe kell tenni. Takarítás nélkül piszokba fulladnánk. Ezek „alantas munkának” számítanak, de mégis meg kell tennie valakinek. Te se érezd méltóságon aluli munkának ezeket a szükséges tennivalókat! Segíts a szüleidnek, embertársaidnak ezekben is!

Az utolsó vacsora előtt nem volt szolga a felházban, aki a vendégek lábát megmosta volna. Akkor saruban jártak az emberek és a lábmosás ugyanolyan fontos volt, mint nekünk ma a kézmosás. A tanítványok nem vállalták ezt a szolgai munkát, de Jézus példát adott nekik, és megmosta a tanítványok lábát. A Megváltó nem átallt a leprásokhoz lehajolni, a kiközösített, megvetett emberekkel beszélgetni, együtt enni velük, és helyettünk, a mi megváltásunkért szenvedni. Ilyen példaképünk van! Sőt azt tanította, hogy a mások segítése és szolgálata a legmagasabbrendűbb isteni tulajdonság. Nagy költőnk, Weöres Sándor a Rongyszőnyeg című versében az emberi és isteni hozzáállást fogalmazza meg:

Én is világot hódítani jöttem,

s magamat meg nem hódíthatom,

csak ostromolhatom nehéz kövekkel,

vagy ámíthatom és becsaphatom.

Valaha én is úr akartam lenni;

ó bár jó szolga lehetnék!

De jaj, szolga csak egy van: az Isten,

s uraktól nyüzsög a végtelenség.

Weöres Sándor: Rongyszőnyeg (részlet)

Szerető barátod: Attila bácsi

