A másodikasok között egyre jobb osztályközösség kezdett kialakulni. Szinte mindenki mindenkivel jó kapcsolatba került, viszont az egyik kisfiút, Andriskát nem fogadták be a többiek. Bizonyára egyszerű megjelenése, de leginkább gyenge tanulmányi eredménye és az, hogy míg a többiek igyekeztek a tanulásban, megvolt a felszerelésük, ő gyakran volt hanyag, nem volt felszerelése nagymértékben csökkentette népszerűségét. Pedig szelíd, jóindulatú, kedves kisfiú volt, de figyelmetlensége miatt sokszor kellett figyelmeztetni tanórán is, ami ugyancsak rossz érzéseket keltett a többi tanulóban vele kapcsolatban. A tanító néni sokat munkálkodott ezért a családért, és változtak a hozzáállásukban, de a gyerekek ezt nem vették figyelembe. Egyik erkölcstan órán öt kisgyerekkel arról beszélgetett az osztályfőnök, hogy ki a barátjuk. Mindenki több gyereket felsorolt, sőt az osztályból is sok nevet említettek. Ez a kisfiú viszo nt nagyobb gyerekeket említett csak, a rokonságból, a testvérei, azok barátai közül. Amikor utoljára egy másik kisfiúra, Bencére került a sor, akkor ő azt mondta, hogy neki mindenki barátja az osztályból. Andriska csodálkozva rákérdezett: akkor én is a barátod vagyok? Bence őszinte, nyílt tekintettel ránézett, és azt mondta: igen, te is a barátom vagy. Andriska arca felderült, megölelte a Bence vállát és így szólt: akkor te is a barátom vagy. A tanító néni nagyon örült látva ezt a jelenetet.