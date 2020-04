Virtuálisan bejárható Van Eyck-kiállítást kínál egy belga múzeum

A korai németalföldi festészet egyik legnagyobb mesterének csupán 20 alkotása maradt fenn.

Már 130 ezer látogatója volt a genti Képzőművészeti Múzeum februárban megnyílt Jan van Eyck-kiállításának, mielőtt a koronavírus-járvány miatt be kellet zárni. A múzeum a nagy érdeklődés miatt szerdán virtuális túrát indít a tárlaton.

A flamand mester (1390-1441) műveiből rendezett, An Optical Revolution (A látvány forradalma) című kiállítás kurátora, Till-Holger Borchert német művészettörténész maga is részt vesz a magyar idő szerint este hétkor induló tárlatvezetésben kollégájával, Frederica Van Dammal együtt, aki a közönség kérdéseire is válaszol.

A korai németalföldi festészet egyik legnagyobb mesterének tekintett Van Eyck életművének csupán mintegy 20 alkotása maradt fenn, ebből 13 szerepel a genti kiállításon.

A múzeum honlapja (mskgent.be) szerint a kihagyhatatlan tárlaton összesen 80 olyan kései középkori művet lehet megtekinteni, köztük festményeket, miniatúrákat, szobrokat és grafikákat, amelyek kontextusba helyezik a flamand mester korát és művészetét.

