Üzletet nyitottak a Queen legendás tagjaihoz kötődően

Queen The Greatest névvel Queen-relikviákat árusító ideiglenes üzlet nyílik a zenekar 50. születésnapja alkalmából Londonban. A Carnaby Streeten januárig látogatható bolt a legendás rockzenekart ünnepli, amelynek végleges felállása 1971-ben alakult ki John Deacon csatlakozásával.

A pop-up boltot különböző területekre osztották. Az első az 1970-es éveket jelképezi turkálószerű kialakításával.

Az 1980-as évek szekciója a zenekar élő fellépéseinek és turnéinak állít emléket. Az 1990-es éveket pedig egy lemezbolt jelképezi, amíg a 2000-es évek részénél a Queen fellépéseit bemutató DVD-halom kapja a főszerepet. Keith Taperell, az üzletet kitaláló és létrehozó Bravado alelnöke elmondta, a 2010-es évekhez kapcsolódóan azt akarták kiemelni, hogy a Queen modern zenekar. Ezért ezen a területen egy technikai részt alakítottak ki. Itt lehet vásárolni Brian May által aláírt gitárt és Roger Taylor által dedikált dobütőt is.

A Freddie Mercury, Brian May, John Deacon és Roger Taylor szereplésével világhírűvé vált Queen ontotta a világslágereket. A Somebody to Love, a Radio Ga Ga, a Who Wants to Live Forever, a We Will Rock You, az I Want to Break Free és a Bicycle Race egy korszak meghatározó dalaivá váltak.