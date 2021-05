Pénteken jelenik meg Glenn Close első dzsesszalbuma

Az Oscar-jelölt színésznő a Grammy-díjas dzsesszszaxofonos-zeneszerzővel, Ted Nash-sel készítette el a 11 számot tartalmazó lemezt.

Pénteken jelenik meg Glenn Close Oscar-jelölt színésznő új albuma, amelyet a Grammy-díjas dzsesszszaxofonos-zeneszerzővel, Ted Nash-sel készített.

A Transformation: Personal Stories of Change, Acceptance, and Evolution (Átalakulás: Személyes történetek a változásról, elfogadásról és fejlődésről) című lemez egy 11 számot tartalmazó dzsesszalbum, amely egyebek mellett olyan fajsúlyos témákat dolgoz fel, mint a faji kérdések, a politika vagy az identitás.

Close, Nash és a vendégként meghívott művészek a New York-i Lincoln Centerben vették fel a lemez anyagát az intézmény zenekarával tavaly, még a koronavírus-járvány kitörése előtt. Nash, a Lincoln Center dzsesszzenekarának tagja szerezte a zenét a Close által kiválasztott szerzők, köztük a költő Ted Hughes és Conrad Aiken, valamint a biológus E.O. Wilson és a színműíró Tony Kushner szövegeire. Close három számban hallható a lemezen.

A 74 éves színésznőt főleg filmszerepei miatt ismeri a közönség, amelyekért nyolc alkalommal Oscar-díjra jelölték, emellett három Emmy-díja is van televíziós alakításaiért és három Tony-díjat is elnyert színházi munkáiért. A nyolcvanas években háromszor Grammy-díjra is jelölték. Egy Golden Globe-jelölését a legjobb eredeti filmdal kategóriában kapta a 2011-es Albert Nobbs című film Lay Your Head Down című számáért, amelynek társszerzője volt. A filmben Close színészként, producerként és forgatókönyvíróként is dolgozott.

Close a lemez megjelenésével kapcsolatban megszólalva elárulta: nagy álma volt, hogy megtanuljon játszani egy elektromos gitáron. Van egy Gibsonja, el is kezdett leckéket venni, de végül egy forgatás miatt abba kellett hagynia, és később már feledésbe ment az egész terv. Másik álma, egy lemez kiadása viszont Nash segítségével most megvalósulhatott.