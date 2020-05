Nyolcvanadik születésnapját ünnepli Robin Cook

Május 4-én ünnepli nyolcvanadik születésnapját Robin Cook, az orvosi krimi koronázatlan királya. Első bestsellere, a Kóma több mint negyven éve jelent meg, és szerzője azóta sem talált versenytársra a saját maga alkotta műfajban.

Gyerekkorában régész szeretett volna lenni, de idővel rá kellett jönnie, hogy már minden jelentősebb várost feltártak.

Érdeklődése az orvostudomány felé fordult, a Wesleyan Egyetemen gyógyszerészi, majd a Columbia Egyetemen orvosi diplomát szerzett.

Hallgatóként éjszakánként a vérgáz-laboratóriumban dolgozott, vért vett vagy a laboratóriumi állatok ketrecét pucolta.

Az itt szerzett élmények visszaköszönnek műveiben, sok éjszakai üldözéses jelenet idézi fel a szövevényes útvesztőkkel teli épületegyüttesek hátborzongató világát.

Tanulmányait a Harvardon fejezte be, ahol szemészetet tanult.

A munkamániás orvos előtt szélesre tárult a világ, amikor a Cousteau Társaság őt kérte fel dél-franciaországi laboratóriumának vezetésére. Itt szeretett bele a búvárkodásba, amely életre szóló szenvedélye lett, amikor behívták a hadseregbe, mélytengeri búvárnak képezték ki. A víz alatt szerzett élményei inspirálták 2000-ben megjelent Szöktetés című, kivételesen nem orvosi témájú regényét.

Regényírásba egy hosszú és unalmas tengeralattjáró-őrjáraton kezdett, az 1972-ben megjelent A gyötrelem éve a saját bőrén tapasztaltak alapján mutatja be a medikusnövendékek gyakornoki évét.

A világsikert az 1977-ben megjelent Kóma hozta meg számára, amelynek rezidens orvosnő főhőse egy bostoni kórházban élete kockáztatásával leplez le sötét üzelmeket. Két évvel később hagyta el a nyomdát a szintén bestsellernek bizonyuló Szfinx, és ettől kezdve szinte minden évben újabb krimivel örvendeztette meg rajongóit.

A Járvány, a Mutáció, a Műhiba, az Életjel, a Vakság, a Végzetes megoldás, a Haláltusa, a Halálos kockázat, a Ragály, a Kromoszóma, a Méreg című regényei sorra feljutottak a New York Times könyves sikerlistájának csúcsára.

2015-ben került a boltokba a Host című krimi, amelyben az orvosi thriller mestere visszaröpíti az olvasót oda, ahol a műfaj a Kómával elkezdődött: mi történik, ha kórházi betegeket használnak akaratuk ellenére gyógyászati „inkubátoroknak”. 2017-ben a Sarlatánokban egy remekül felszerelt kórházban bekövetkező sorozatos halálesetek nyomába eredt.

Cooknak három visszatérő karaktere van, dr. Laurie Montgomery igazságügyi orvosszakértő, Lou Soldano rendőrhadnagy és dr. Jack Stapleton igazságügyi orvosszakértő.

Stapleton a főszereplője a ma különösen aktuális, 2018-ban megjelent Pandemic című regényének, amely a génszerkesztés világába kalauzolja az olvasót. Amikor egy látszólag egészséges, szívátültetésen átesett nő akut légzési zavarokkal küszködve meghal a New York-i metróban, Jack Stapletonra bízzák a boncolását. Felmerül benne a gyanú, hogy a halált egy influenza-szerű vírus okozhatja, és amikor a világ más részein is hasonló esetekről számolnak be, megpróbálja megakadályozni a járvány terjedését.

Cook, aki nem hagyott fel az orvosi pályával sem, könyveiben sikeresen ötvözi az orvostudomány tényeit a fantázia világával.

Egy-egy témához tudományos szempontból is alaposan felkészül, behatóan tanulmányozza a szóban forgó szakterületet. A törvényszéki orvostanról szóló műveinek megírása előtt például szakképzésen vett részt, sőt Miamiban boncolásokat is végzett. Bűnügyi történeteiben a közvélemény érdeklődését is megpróbálja felkelteni az általa fontosnak ítélt kérdések iránt.

„Hiszem, hogy a könyveim valóban tanítanak”

– vallja a szerző, aki az elsők között írt olyan kényesnek számító témákról, mint a szervadományozás, a szervátültetés, a géntechnológia, a mesterséges megtermékenyítés és a kutatásfinanszírozás, Vektor című könyve pedig a bioterrorizmus veszélyeire figyelmeztet.

Regényeit csaknem negyven nyelvre fordították le, köztük természetesen magyarra is.

Könyvei szinte kívánkoznak a filmvászonra, a már 1978-ban megfilmesített Kóma után gyorsan elkészült a Szfinx, majd a Műhiba, a Halálfélelem, a Járvány, a Haláltusa, az Invázió és a Halálos félelem televíziós és filmes változata.

Még ma is bejár a kórházban dolgozni, igaz, egyre kevesebbet találkozik betegekkel.

Benne van viszont számos gyógyszerkísérletben és az egyik felfedezést éppen egy újonnan alapított kozmetikai cégében kamatoztatja. Produkciós céget is létrehozott, amely filmeket és televíziós sorozatokat gyárt, társalapítója egy internetes szoftvercégnek, társigazgatója egy sportlétesítménynek és jelentős ingatlanbefektetésekkel is rendelkezik. Korábban több étterme és egy építkezési vállalkozása is volt, üzleti vénájáról a New York Times üzleti rovata elismerő cikket közölt. Kedvenc időtöltése a belsőépítészet, szívesen sportol: atletizál, kosárlabdázik, teniszezik, síel, szörfözik, New York utcáin pedig előszeretettel közlekedik biciklivel.

Magyarországon háromszor is járt, legutóbb 2018-ban, amikor a Sarlatánok című könyvét dedikálta.

Borítókép: Robin Cook amerikai krimiíró, orvos dedikál könyvének bemutatóján a Párizsi Nagyáruház Alexandra Könyvesházában 2013. augusztus 8-án