Mick Jagger elbeszélésével készült kisfilmmel ünnepel a 150 éves Royal Albert Hall (videó)

Egy Mick Jagger elbeszélésével készült kisfilmmel indította el kedden a fennállásának 150. évfordulóját ünneplő eseménysorozatot a londoni Royal Albert Hall.

A Your Room Will Be Ready című kisfilm az intézmény archív felvételeiből szemezgetve eleveníti fel az elmúlt évtizedek koncertjeit, politikai és sporteseményeit.

A képsorokon feltűnik mások mellett Jimi Hendrix, Diana Ross, Luciano Pavarotti, Adele és Stormzy, valamint Winston Churchill és Albert Einstein is.

Jagger, aki az 1960-as években négy alkalommal is színpadra lépett a The Rolling Stonesszal a Royal Albert Hallban, W.H. Auden angol–amerikai költő For Friends Only című versét olvassa fel a 90 másodperces videóban.

Rendezője, Tom Harper szerint a kisfilm nem csupán a Hall dicső múltját ünnepli, hanem a jövővel kapcsolatos várakozás érzése is áthatja.

A Kensington negyedben álló Royal Albert Hall tavaly első ízben zárt be azóta, hogy a második világháborúban bombázták. A pandémia elleni védekezés szigorú szabályai miatt az intézmény több mint 330 előadást törölt és 34 millió font bevételtől esett el.

A Royal Albert Hallt 1871-ben Viktória királynő nyitotta meg. Az épületet az uralkodó néhai férjéről, Albert hercegről nevezték el.

A március 29-i évfordulót egész évben zajló rendezvénysorozattal ünnepli az intézmény.