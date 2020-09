A koronavírus-járvány miatti korlátozásokat követően a német főváros Múzeumszigetének összes intézménye ismét látogathatóvá válik.

Megnyílik a Bode Múzeum és a Pergamon Múzeum Berlinben október 3-án, ezzel a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat követően a német főváros Múzeumszigetének összes intézménye ismét látogathatóvá válik – jelentette be csütörtökön a Berlini Állami Múzeumok.

Mindegyik intézmény zárva volt március közepe óta, egyes múzeumok viszont május óta fokozatosan megnyitották kapuikat.

A Múzeumsziget északnyugati végében lévő Bode Múzeumhoz tartozik az európai szobrászművészet remekeit tartalmazó szoborgyűjtemény, a Bizánci Művészeti Múzeum, valamint az érmegyűjtemény (Münzkabinett).

A Pergamon Múzeum egyes részei a jelenleg is tartó felújítási munkálatok miatt továbbra is zárva tartanak, például a névadó kisázsiai városból, Pergamonból származó monumentális oltár is. Az intézményhez tartozik az Elő-ázsiai Múzeum, az Iszlám Művészeti Múzeum és az Antik Gyűjtemény. A Múzeumsziget többi intézménye már korábban megnyitott.

A Berlini Állami Múzeumokhoz 19 helyszínen 15 gyűjtemény mintegy 4,7 millió kiállítási tárgya tartozik. A múzeumok az elmúlt évben csaknem 4,2 millió látogatót vonzottak, közülük 3,1 millióan a Múzeumsziget intézményeire voltak kíváncsiak.