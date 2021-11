Két koncertet is ad Sting jövőre Magyarországon

A zenész legújabb albuma november 19-én jelenik meg, bemutatva termékeny és sokszínű dalszerzői képességeit.

Sting My Songs koncertje egy dinamikus show, amely a tizenhétszeres Grammy-díjas előadó pályafutása során írt legnépszerűbb dalait tartalmazza, legyen az akár Police, vagy szóló sláger. Az elejétől a végéig „mesteri produkciónak” titulált koncert „zenei utazásra viszi a rajongókat az időben”, olyan nótákkal, mint a Fields of Gold, Shape Of My Heart, Roxanne vagy a Demolition Man “felejthetetlen előadása.” A rajongók emellett még hallhatják az Englishman In New York, az Every Breath You Take és a Message In A Bottle számokat is, sok más mellett.

Sting legújabb albuma The Bridge címmel november 19-én jelenik meg, bemutatva termékeny és sokszínű dalszerzői képességeit. Ez az új anyag, amelyet a világjárvány évében írt és rögzített, a személyes veszteségen, az elkülönítésen, a zűrzavaron, a bezártságon és a rendkívüli társadalmi és politikai felforduláson gondolkodva született. A sokszínű album, amely páratlan karrierje különböző szakaszait és stílusait is megjeleníti, olyan műfajokból merített ihletet, mint a rock ‘n’ roll, a jazz, a klasszikus zene és a folk, ugyanakkor Sting alapvető hangzása is benne van, például a nyitó Rushing Water vagy az új indie-pop hangzású If It’s Love dalokkal. Az album felfedezéséhez látogasson el a http://thebridge.sting.com oldalra.

Sting új, heti internetes sorozata, az On the Bridge nemrégiben indult, és bensőséges bepillantást enged a zenész mindennapjaiba új albuma, a The Bridge készítése közben. A leghűségesebb rajongók már kedden láthatják az új részt a Sting.com oldalon köszönetképpen. Minden epizód 24 órán keresztül kizárólagos marad a rajongói klub tagjai számára, és szerdától láthatók szélesebb körben is.

A turnén az énekest egy elképesztő csapat kíséri: Dominic Miller gitáros, Josh Freese dobos, Rufus Miller gitáros, Kevon Webster billentyűs, Shane Sager harmonikás, valamint Melissa Musique és Gene Noble vokalisták.

Az újonnan bejelentett helyszíneken mindenhol Joe Sumner előadása indítja majd a koncertet.

A teljeskörű jegyértékesítés november 12-én, péntek reggel 10 órakor kezdődik. A hivatalos Sting rajongói klub tagjainak elővásárlási lehetőséget biztosítanak a www.sting.com oldalon keresztül.

A budapesti és a debreceni koncertre jegyek a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon keresztül lesznek kaphatók. A regisztrált Live Nation tagok számára szintén elérhető lesz az elővásárlási lehetőség, november 10-én 10 óra és november 11-én 17 óra között.