Elárverezik Shakespeare első gyűjteményes kötetének egy példányát

Elárverezik Shakespeare első gyűjteményes kötetének (első fóliójának) egy példányát, a ritka 400 éves könyvért 4-6 millió dollárt (1,2-1,8 milliárd forint) várnak a Christie's áprilisi New York-i aukcióján.

A Mr. William Shakespeare’s Comedies, Histories, & Tragedies (Mr. William Shakespeare vígjátékai, királydrámai és tragédiái) című, 1623-ban kiadott könyvet a Mills College oaklandi (Kalifornia) művészeti egyetem bocsátja áruba anyagi gondjai enyhítésére – közölte pénteken az aukciósház.

Az április 24-i New York-i árverés előtt világkörüli turnéra viszik, elsőként – már a jövő héttől – a Christie’s londoni, majd New York-i, hongkongi és pekingi székházában mutatják be.

A kalapács alá kerülő kötet egyike a még magánkézben lévő hat példánynak, hajdan a nagy Shakespeare-kutató, Edmond Malone (1741-1812) tulajdonában volt.

Első fólió legutóbb 2001-ben került piacra, akkor rekordnak számító 6,2 millió dollárt (mai árfolyamon 1,86 milliárd forintot) fizettek érte árverésen.

A kötetet Shakespeare barátai, John Heminges és Henry Condell színészek készítették elő fólió formátumban a drámaíró halála után. Az akkor Shakespeare-nek tulajdonított összes, 36 színpadi művet tartalmazza, köztük olyanokat, amelyeket addig nem publikáltak és amelyek talán nem is maradtak volna fenn e kiadás nélkül.

Noha Shakespeare művei közül 18-at már korábban is kiadtak, az első fólió az egyetlen megbízható forrása nagyjából további húsz szövegének és értékes forrásszövege a korábban publikáltaknak is. Nem tartalmaz viszont az irodalomtudósok által részben Shakespeare-nek tulajdonított két darabot, a Pericles-t és A két nemes rokont.

Borítókép: William Shakespeare harmadik harmadik fóliójának egy példánya egy korábbi árverésen 2016. május 25-én