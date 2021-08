A Zürichi Filmfesztiválon is bemutatják az új James Bond-filmet

A Nincs idő meghalni című új James Bond-film világpremierjét a pandémia miatt többször elhalasztották, és szeptember 28-án láthatja először a londoni Royal Albert hall közönsége.

Ezt ne hagyja ki! Petíciót indít a Fidesz Stop Gyurcsány! Stop Karácsony! címmel

A Nincs idő meghalni című új James Bond-film világpremierjét szeptember 28-án rendezik meg Londonban, a produkciót egyidejűleg műsorára tűzi az október 3-ig tartó Zürichi Filmfesztivál is.

A Variety.com értesülése szerint a 007-es filmet, amelynek bemutatását a pandémia miatt többször elhalasztották, szeptember 28-án láthatja először a londoni Royal Albert hall közönsége. A produkciót Angliában és Írországban szeptember 30-tól forgalmazzák, az Egyesült Államokban október 8-tól láthatják a nézők.

A Nincs idő meghalni című epizódban Bond már otthagyta az aktív szolgálatot és Jamaicán élvezi megérdemelt pihenését. A nyugalom azonban nem tart sokáig, mert felkeresi régi barátja, Felix Leiter a CIA-tól, és a segítségét kéri egy elrabolt tudós kiszabadításában.

A Cary Joji Fukunaga rendezésében készült filmben Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz és Ralph Fiennes szerepel. A thriller producere Michael G. Wilson és Barbara Broccoli volt.

A Zürichi Filmfesztivál Michael Steiner And Tomorrow We Will Be Dead című emberrablós drámájával kezdődik szeptember 23-án és Wes Anderson újságírás előtt tisztelgő A francia kiadás című filmjével zárul október 3-án.

A mustra gálavetítésein a közönség Florian Gallenberger It’s Just a Phase, Honey című vígjátékát és Andreas Schmied Chasing the Line című síelős életrajzát is láthatja. A programban szerepel Yvan Attal Les Choses Humaines, Ari Folman Where Is Anne Frank, Aszhar Farhadi A Hero, Joachim Trier The Worst Person in the World és Todd Haynes The Velvet Underground című alkotása is.

A fesztivál filmjeik vetítésével tiszteleg Sharon Stone amerikai filmcsillag, Paolo Sorrentino olasz filmrendező és az Oscar-díjas filmzeneszerző, Mychael Danna (Pi élete) pályafutása előtt.

A 17. Zürichi Filmfesztivál teljes műsorát szeptember 9-én hozzák nyilvánosságra.