A holland balett táncosai tartottak előadást Amszterdam kiürült utcáin

A Holland Nemzeti Balett hat táncosa tartott előadást a héten Amszterdam kiürült utcáin. A koreográfiát a koronavírus-járvány miatti karantén ihlette.

A szóló produkciókat a szabadban, Amszterdam ismert helyszínei – köztük az Amstel Hotel és az Eye Filmmúzeum – előtt adták elő.

Az előadásokról készült felvételekből film születik, amelynek címe Gently Quiet (Gyengéden csendes). A produkciót május elején online steamingközvetítésben lehet megtekinteni – közölte a balett.

A fellépők egyike, a 25 éves Yvonne Slingerland, aki pénteken táncolt az Amstel-folyó partján, elmondta: szerette ezt az előadást, mert azt ábrázolta, hogy mit akarnak csinálni, és mennyire várják, hogy ismét visszatérjen a megszokott élet.

„Még ha ilyen furcsa helyzetbe kerültünk is, továbbra is dolgozunk és megpróbáljuk elérni a közönséget. Szerintem a művészet most különösen fontos mindenkinek” – fogalmazott a balerina.

Március 15. óta Hollandiában zárva tartanak a bárok, éttermek, múzeumok és más nyilvános helyek, hogy megakadályozzák a járvány terjedését.

A Holland Nemzeti Balett minden előadását lefújták június 1-jéig, és a közös próbákat is leállították. A táncosok közül sokan otthon egyedül gyakorolnak.

