Kortársasjáték a győri színházban: a kárpitos dokikból lesz dráma

Ötödször rendezik meg a Kortársasjáték drámaíró versenyt; a premier a szokásoknak megfelelően a Könyvszalon keretein belül, szombaton este lesz. Ezúttal is a Kisalföld pénteki számának címeiből sorsolták ki a darabok témáját.

A szabályok sokaknak ismerős lehet: a pénteki Könyvszalon-nyitón (délelőtt 11 és 12 óra között) kisorsolják a kortárs drámák témájául szolgáló cikk címet. Idén a Kárpitos leszel, doki? a téma.

A három szerzőnek – Fábián Péternek, Formanek Csabának és Pozsgai Zsoltnak – egy éjszakája van megírni a 30-35 perces drámája szövegkönyvét, ezt szombaton délelőtt megkapják a rendezők – Benkó Bence, Bródy Norbert és Funtek Frigyes –, illetve a színészek: Agócs Judit, Bende Ildikó, Dunai Csenge, Fehér Ákos, Fejszés Attila, Jáger András, Kisfaludy Zsófia, Kiss Tünde, Kurucz Dániel, Maszlay István, Mihályi Orsi, Molnár Ágnes, Molnár Erik, Molnár Zsolt, Mózes Anita, Nagy Gréta, Rupnik Károly és Sík Frida. Este aztán bemutató.

Eddig mind a négy drámaíró verseny óriási sikerrel zárult; a színészek láthatóan lubickolnak a rögtönzésre is épülő szerepeikben, a drámaírók drámát, komédiát, pergő szövegkönyvet adnak nekik, s a rendezők is élvezik, hogy itt most nincs (nagyon) idő elemezni – tervezni, szervezni, rendezni kell.

Még a munka megkezdése előtt így nyilatkoztak az írók: „Az alkotásban mindig a problémafelvetés érdekel, hogy legyen bennem kérdés a témával kapcsolatban, azután találom meg hozzá a műfajt.” (Fábián Péter) „A legfontosabb ebben, hogy jól kapjam el a megírandó témát, hogy ne fagyjak le.” (Formanek Csaba) A drámaíró versenyen már többször nyertes Pozsgai Zsolt pedig korábban azt mondta, a számára kisorsolt színészek adják a „löketet”, rájuk írja a karaktereket.

Mert még egy fontos szabály: az írókat és az alkotókat is egymáshoz sorsolják, három csapatban dolgoznak a művészek. A rendezők számára sem pusztán játék ez: „Bár nem ismerem a Győri Nemzeti Színház művészeit, de ez inkább inspirál, semmint hátráltat, a sikeres együttes alkotás feltétele ugyanis a nyitottság és frissesség.” (Benkó Bence) „Természetesen van bennem némi izgalom, hogy ebben az új szerepben, rendezőként sikerül-e megállni a helyem a győri kollégák között.” (Bródy Norbert) „Végtelenül szervezett ember vagyok, okosan beosztom majd a rendelkezésemre álló időt. Mindent sokkal sűrűbbre kell fogni.” (Funtek Frigyes)

Bemutató(k) tehát szombaton este hétkor.