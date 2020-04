Virtuális próbateremben gyakorolnak a Győri Balett táncművészei

„Maradj otthon!” – jött a felhívás alig egy hajszálnyira a Győri Balett Giselle című produkciójának bemutatója előtt. A 40. Budapesti Tavaszi Fesztivál nyitóelőadásaként tervezett produkció elmaradt.

– Egy hajszál választott el bennünket ettől a számunkra oly fontos bemutatótól, ami sajnos elmaradt. Nagyon megviselt bennünket. Ez olyan, mint amikor a sportoló, aki arra készül, hogy indul az olimpián, az utolsó pillanatban nem tud menni, mert az élet azt parancsolja. Mi is így vagyunk vele. Nagyon vártuk, készültünk rá, azonban fel kell készülni testileg és lelkileg is arra, hogy ezt a nehéz helyzetet egymásra odafigyelve éljük át. Fontosnak tartom, hogy az az emberi közösség, az a szeretet, ami az együttest jellemzi, érezhető legyen most is. Annak ellenére, hogy sajnos nem tudom őket megölelni, nem tudok velük kezet fogni, figyelünk egymásra. Szerencsére telefonon tudunk egymással beszélni. Nagyon fontos, hogy higgyünk egymásban és abban, hogy eljön az a pillanat, amikor ismét a közönség elé állhatunk – mesélte Kiss János igazgató, majd folytatta:

– Mi, táncosok törékenyek vagyunk. A saját testünkből élünk, oda kell figyelnünk magunkra. A gyakorlás fontos ahhoz, hogy ne sérüljünk meg. Ha egy sportoló nem edz mindennap, akkor a teljesítménye veszélybe kerül. A kényszer nagy úr, a kreativitás meghozza a megoldást. Büszke vagyok az együttesre és Velekei László művészeti vezetőre, hogy meg tudtuk oldani a jelenlegi helyzetben is a közös gyakorlást. Alig várom, hogy ismét a balett-teremben legyünk. A tréning most a technika segítségével megy, hiszen a mindennapi gyakorlás fontos. A balettmester bemutatja a gyakorlatot és a táncosok otthon ugyanezt végrehajtják.

Hamarosan nagy változás lesz a Győri Balett életében. A társulat történetének harmadik igazgatói kinevezésére várnak. Márciusban döntött volna a közgyűlés arról, hogy Velekei László pályázatát támogatja, de a járvány miatt nem volt közgyűlés, ezért ez elmaradt.

Ha a következő közgyűlésen kinevezik, akkor július 1-jétől Velekei László lesz a balett igazgatója. A tervekről kérdeztük.

– Bízunk benne, hogy a következő évad már zavartalan lesz. Nagyon nagy szükségünk van a közönség támogatására. A Győri Balett mindig is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy olyan darabokat adjon elő, amikkel meg tudja szólítani a közönséget. A jövőben egy lendületesebb, fiatalosabb művészeti stílus felé kacsintunk. Két nemzetközi koreográfust hívtam meg Lukács András és Eno Peçi személyében. A Körforgás est bemutatóját szeptember 19-re tervezzük. Amint engedélyt kapunk arra, hogy egy légtérben tudjunk dolgozni, jönnek a koreográfusok és kezdünk.