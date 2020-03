Újratervezés: május 17-ig minden program elmarad Sopronban

Ősszel tartják meg a Soproni Petőfi Színház idei hátralévő két bemutatóját a kulturális intézmények bezárására vonatkozó országos rendelet miatt. Ezzel változik a már meghirdetett következő, A hűség évadának bérletes kínálata. A nézőket barlangszínházi, nagyszabású zenés produkcióval szeretnék kárpótolni.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti sütemények

A teátrum egyelőre május közepéig bezárt, reményeik szerint a nyári szezonra nyithatnak. Pataki András, a színházat működtető Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetője a műsorterv átütemezéséről tartott sajtótájékoztatón elmondta: az intézkedési tervük szerint május 17-ig minden programjukat, beleértve a cég közművelődési rendezvényeit is, elhalasztják. A következő, szeptemberben kezdődő évadra 16 produkcióval készülnek.

Barlangszínházi előadás kárpótlásul

A Petőfi Színház idei szezonjának két hátralévő bérletes darabját még nem mutatták be. A Stabat Mater táncmű szinte teljesen elkészült Alekszej Batrakov és Demcsák Ottó koreográfiájával, a Sopron Balett és a St. Pölten-i Europaballett koprodukciójaként. Presser Gábor–Sztevanovity Dusán–Horváth Péter A padlás című félig mese, félig musicalének próbái pedig elkezdődtek Pataki András vezetésével. Jelenleg a határozatlan ideig tartó veszélyhelyzet miatt ezeket az előadásokat nem tudják tavasszal bemutatni, játszani, ezért úgy döntöttek, mindkét produkciót áthelyezik a következő évadra. A felnőtt közönség helyettük regisztráció után megnézheti a Fertőrákosi Barlangszínházban a soproni teátrum szintén új, Mesés musicalek című nagyszabású darabját augusztus 7-én, 8-án, 14-én vagy 15-én. A látványos show keretében elhangzanak az Aladdin, a Herkules, a Jégvarázs, Az oroszlánkirály, az Egyiptom hercege, az Aranyhaj és a nagy gubanc című produkciók legnagyobb slágerei hazai és nemzetközi sztárok előadásában.

Következő évad: hatból hármat cserélnek

A következő, már meghirdetett hűség évadában hat előadásból hármat cserélnek. A felnőttbérletben a Bál a Savoyban revüoperett premierjét elhalasztják egy szezonnal, helyette A padlást játsszák. Az És mégis élünk című táncművet is csúsztatják egy évvel, s a most elkészült Stabat Matert mutatják be helyette. Szintén eltolják a Chicago műsorra tűzését, elsősorban gazdasági okok miatt, viszont a bérletes nézők ezért kárpótlásként a 2021-es barlangszínházi szezonban egy hasonló műfajú produkciót tekinthetnek meg jelentős kedvezményt biztosító jeggyel. A fennmaradó műsoruk változatlan. Felnőttbérletben a kamarajátszóhelyen műsorra tűzik Hubay Miklós Római karnevál című színpadi játékát. A Soproni Petőfi Színház, a Zentai Magyar Kamaraszínház és a marosvásárhelyi Spectrum Színház koprodukciója Lánczy Margitról, a Nemzeti Színház színésznőjéről szól. A kommunista időkben egy koncepciós perben börtönbüntetésre ítélték, majd szabadulása után páholynyitogatóként alkalmazták. Az ő emléke előtt tisztelegnek a róla készült a darabbal. Kiemelkedik a szezonból Németh László Széchenyi című történelmi drámája, a színházi világnapon lesz a premier Csiszár Imre Kossuth- és Jászai-díjas, kiváló és érdemes művész rendezésében. Ősbemutatóként Katona Imre Isten komédiása című misztériumjátékát tűzik műsorra a Jászai-díjas Pataki András rendezésében.

Ezeket láthatják a diák- és ifjúsági bérletesek

A középiskolások Carlo Goldoni Mirandolina című komédiáját nézhetik meg a Zentai Magyar Kamaraszínház előadásában. Szerepelnek a bérletükben az Isten komédiása, a Stabat Mater táncmű, valamint a Széchenyi és A padlás produkciók. A fiataloknak választható fórumszínházi előadásokat is kínálnak. Ilyen lesz a Bolond Shakespeare, A zuhanás második pillanata, a Helló, náci! és a Szókratész védőbeszéde.

A felsősbérletben A padlás című félig mese, félig musicalt tűzik műsorra. Ez a korosztály láthatja az Isten komédiása, A helység kalapácsa darabokat. Mindemellett a Fehérlófiát is megnézhetik a marosvásárhelyi Maros Művészegyüttes

táncelőadásaként és kapnak tantermi foglalkozást A fehérló patkója címmel.

Az alsósoknak is kínálják a Fehérlófia előadást, A három aranygyűrű című magyar népmesét a Forrás Színház, a Zentai Magyar Kamaraszínház és a Soproni Petőfi Színház koprodukciójaként. Számukra hívják meg még a Méhes Csaba–Takács Tibor: A Rézerdő lakói című zenés mesejátékot a Méhes Csaba és a Brass in the Five kvintettől.

Az ovisoknak Valentyin Katajev–Alekszej Batrakov Hétszínvirág című mesés táncjátékát állítják színpadra a Sopron Balett előadásaként. A kicsik is megnézhetik A három aranygyűrűt és A Rézerdő lakói produkciókat.

A kényszerszünet próbára teszi a táncosokat

Demcsák Ottó, a Sopron Balett vezetője hangsúlyozta: próbára teszi a veszélyhelyzet és a kényszerszünet az együttesüket, hiszen közösségben, együtt dolgoznak, gyakorolnak és a mostani, két hónapig tartó leállás, akár a sportolóknál, visszaesést, fizikai leépülést okozhat, ha nem vigyáznak magukra a táncosok. Ezért fegyelmezett, felelősségteljes életmódot kíván mindenkitől ez az időszak.

Horváth Renáta, a Sopron Balett tagja, aki a Stabat Materben az egyik nagy szerepet alakítja, hozzáfűzte: január óta nagyon kemény próbaidőszakkal készültek a márciusi premierre, sajnálja, hogy most ez elmarad, de bízik abban, hogy ősszel így még érettebb előadást láthatnak a nézők. Ő is beszélt arról, fontos, hogy otthon is tartsa mindenki az erőnlétét, rugalmasságát, figyeljen a megfelelő étkezésre és a súlyára.

Molnár Anikó színművész, aki A padlás című előadásban Sünit alakítja, elmondta: a színészek online felületen létrehoznak majd különböző összeállításokat, műsorokat – hasonlóan, ahogy március 15-én tették –, s ezeket is megosztják a közönséggel. Ezenkívül oktatást segítő és tanórákba beépíthető anyagokat készítenek versmondásokkal, felolvasásokkal, beszédtechnikai gyakorlatokkal.

Papp Attila színművész a következő évadban két nagy főszerepet alakít a színházban. Ő játssza A padlásban a Rádiós szerepét és az Isten komédiása produkcióban Szent Ferencet. Kiemelte: ezt a próbák nélküli időt is felhasználhatják a színészek a következő feladatokra való felkészülésekre, szövegtanulásra, elemzésekre, s az internetes megjelenéseikkel pedig tudják tartani a kapcsolatot a közönséggel.

Ne váltsd vissza a jegyet!

Savanyu Gergely színművész, aki a Színházi Dolgozók Szakszervezete (SziDoSz) soproni alapszervezetének elnöke, az országos elnökség tagja, kiemelte: azok a színészek, színházi dolgozók, akik nincsenek állandó szerződéssel egy intézménnyel sem, most nehéz helyzetbe kerültek. Ezért az országos szakszervezet – együttműködve előadó-művészeti alapszervezetükkel – a jogvédő irodával dolgozik egy válságalap létrehozásán. Támogatja a Thália Színház nevével fémjelzett Színházi Szolidaritási Alap elindítását és örül egyes szinkronstúdiók ehhez kapcsolódó segítő kezdeményezésének is. Mindemellett azt kéri a közönségtől, hogy aki tudja és megteheti, támogassa a „Ne váltsd vissza a jegyet!” társadalmi kezdeményezést, ezzel is segítve a kulturális területet.

Kóczán Péter, a Pro Kultúra kulturális igazgatóhelyettese hangsúlyozta, alkalmazkodnak a kialakult helyzethez, és hasonlóan más intézményekhez, zenekarokhoz, igyekeznek internetes tartalmakat elhelyezni az online térben, felvett koncertjeikből is láthatnak részleteket a nézők. Így szeretnék tartani átmenetileg velük a kapcsolatot. Mindemellett a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar készül a Beethoven-évfordulóval kapcsolatos hangversenyekre, a tagok ebben az időszakban egyénileg gyakorolnak.

A francia sztár, Stéphane Métro színművész, énekes, zeneszerző csatlakozik a Mesés musicalek csapatához. Őt már hat éve maga Roman Polanski rendező választotta ki A vámpírok bálja híres párizsi feldolgozásában Krolock grófjának szerepére. A Soproni Petőfi Színház a 2020-as barlangszínházi szezonban augusztus 7-én tart nagyszabású, látványos, egyedülálló bemutatót Szakál Attila rendező-koreográfus vezetésével a műfaj kiemelkedő előadóival. A premier után augusztus 8-án, 14-én és 15-én még látható az előadás.

Január óta készült a Sopron Balett a Hétszínvirág mesés táncjáték bemutatójára.