Újjáépítik a Remetekápolnát Nagycenken

Háromszázmillió forint értékű újabb pályázati forrás nyílt meg a Sopron–Fertő kiemelt turisztikai térség idegenforgalmi célú fejlesztései megvalósítására, uniós támogatásból.

– A Fertő-táj világörökségi térség több helyszíne is megújul a kormány Széchenyi 2020 programja keretében. Szimbolikus jelentőséggel bír, hogy a fejlesztésekről Széchenyi falujában, Nagycenken számolhatunk be – nyilatkozta Barcza Attila országgyűlési képviselő a pénteki sajtótájékoztatón.

Kárpáti Béla, a Sopron–Fertő Turisztikai Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója kifejtette: a projekt célja, hogy a Fertő-táj turisztikai attrakcióit bekapcsolja a térség idegenforgalmi vérkeringésébe. A fejlesztésnek köszönhetően a látogatók figyelmét a világörökségi helyszín kistelepüléseinek értékei­re is ráirányíthatják.

Ilyen például a nagycenki egykori Remetekápolna.

– A Remetekápolna újjáépítésének kezdeményezője a település lelkes lokálpatriótája, Horváth Rezső, aki a Beszélő Kőemlékek Alapítványt is létrehozta. Országgyűlési képviselőnk segítségével kerülhetett be tervünk a Széchenyi 2020 térségi fejlesztések sorába – közölte Csorba János, Nagycenk polgármestere. – A nagy múltú kápolna a Széchenyi-örökség minél teljesebb bemutatását szolgálja. A jobb megközelítés céljából nem az eredeti helyén, hanem a híres hársfasor melletti szoborpark területén épül újjá az 1902-ben elbontott szakrális hely, korabeli fotók alapján.

A sajtótájékoztatón elhangzott: a fejlesztések érintik a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínházat. Gazdagodnak majd az interaktív élményelemek, s új információs pontok is létrejönnek. Modern, többnyelvű eszköz segíti a látogatókat, így saját tempójukban haladva többféle tárlatvezetés közül választva járhatják végig a kőfejtő minden részét.

A fertőbozi Julien-völgy rendezvényhelyszín és pihenőpark fejlesztése is része a programnak, modernizálják a szabadtéri nézőteret. Az új, vizesblokkal ellátott helyszín családbarát módon, a közösségi igényeket kiszolgálva ad majd teret kulturális rendezvényeknek. Mint a térség egyik kiemelkedő értékekkel bíró műemlék épülete, a fertőszéplaki Széchényi-kastély szintén fontos elemét képezi a projektnek. Ezúttal homlokzatfelújítást és a belső udvar renoválását tervezik. A fertőszéplaki templomdombon egy pihenőpark is várja majd az ide érkezőket. Sarródon szintén pihenőparkkal gondolnak a Fertő–Hanság Nemzeti Parkot felfedező turistákra. A projekt a jelenlegi játszótér kibővítésével is számol. A felsorolt beruházások várhatóan idén a harmadik negyedévben fejeződnek be.