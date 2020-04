Újabb körpanorámás virtuális kastélytúrát kínál a fertődi Esterházy-kastély

Virágvasárnapra a kastélykápolnát tekinthetik meg az érdeklődők egy három részből álló sorozatban.

A kastélykápolnát ezúttal egy olyan, nagyon különleges helyszínről is láthatják a virtuális tárlatlátogatók, amelyet a szokásos kastélyútvonal nem érint. A kápolna emeleti karzatáról is készült lélegzetelállítóan izgalmas 360 fokos felvétel.

Az elsősorban családi használatú kastélykápolna a díszudvarról, a hercegi lakosztályból és a fejedelmi traktusból egyaránt megközelíthető. Ovális alakú, márványborítású teréhez az emeleten és a földszinten is karzatok csatlakoznak. A szakrális teret páduai Szent Antal tiszteletére szentelték fel, az eredeti – 1945 körül elpusztult – oltárkép is őt ábrázolta. A jelenlegi oltárkép Jézus égi küldetését örökíti meg Félix Leichertől. A kápolna helyreállításának minőségét 2001-ben Europa Nostra-díjjal ismerték el. A kápolna mennyezetfreskója a kor „Regnum Marianum” eszmekörében fogant: Szent István felajánlja az országot Szűz Máriának. Alkotója a dísztermi mennyezetfreskót is megfestő Joseph Ignatz Mildorfer, a stukkó kereteket Johann Michael Reiff formázta.

A fertődi Esterházy-kastély változatlanul zárva van, de az online-térben folyamatosan, különleges tartalmakkal várja virtuális látogatóit.