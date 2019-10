Újabb filmmel a lélek mélységes útjain

Nemrégiben díszelőadáson mutatták be az Akik maradtak című magyar filmet a budapesti Corvin moziban. Tóth Barnabás alkotását, amelyet a jövő évi Oscar-díjra nevezett Magyarország, azóta már országosan is játszák a mozikban. Mécs Mónikával a munkájáról és a különleges művészi produkcióról beszélgettünk.

– A producer szemével mi a titka annak, hogy már a harmadik filmjük kerül az Oscar-díj közelébe?

– Mindig úgy fogok hozzá a munkához, hogy először elolvasom a forgatókönyvet. Ilyenkor a gyomromban érzem, hogy a téma megérint vagy nem, hogy fontos számomra és esetleg másoknak is az lehet. Ez így működik nálam. Kicsit ösztönösen. Ha valamiben zsigerileg érzem a lehetőséget, ha a téma megérint, tetszik, akkor ahhoz végtelen energiával hozzálátok. Ez persze még egyáltalán nem azt jelenti, hogy a film sikeres lesz. Amikor az ember elkezd alkotni, akkor anyait-apait beletesz. A szívét, a lelkét, a gondolatait. Mondhatom, nagyon sokszor egy kevésbé sikerült filmben is ugyanannyi alázat, munka, idő van, mint egy sikeresben. Egyébként néha-néha adódnak olyan megszentelt pillanatok, amikor már a forgatás alatt lehet érezni, hogy a végére valami nagyon szép kerekedik. Aztán előfordul, hogy közben nem érezzük és végén mégis nagyon jól összeáll az egész. Olyan is elfordult, hogy leforgatunk egy filmet és nem látunk benn semmit, aztán a vágóasztalon meg csodákat művelünk. Nincsen recept a sikerre. Az biztos, hogy dolgozni kell, a legjobb tudásunkkal és aztán majd eldől, hogy mi lesz sorsa az alkotásnak.

– Mivel a Színház- és Filmművészeti Főiskola producer szakán végzett, így nem csak kívülről látja a filmkészítést, hanem alkotó szakmabeliként is.

– Igen, ezt tanultam. Engem mindig maga az alkotási folyamat érdekel a legjobban, meg az a szándék és az az elhatározás, hogy valami tartalmasat, szépet hozzunk létre. Jó érzés jó dolgokban részt venni.

– Filmjeik nagy részében az emberi lélek titkairól mesélnek, a lélek mélyében járnak. A mai világban, ami nem éppen a lélekről szól, nem egyszerű vállalás.

– A világ olyan, amilyen. Szerencsémre és örömömre én olyan körökben mozgok, ahol fontos a lélek. Szerintem a lélek dolgai mindenkinek fontosak, mert ez az emberi lét lényege, esszenciája. Ezért is jó, hogy a filmjeinkkel lelkeket tudunk megmutatni lelkeknek. Nagyon sok embernek van erre igénye. Mindennapjainkban intézzük a dolgainkat, az egyiket a másik után és a rohanásban nem tudunk elmélyedni. Néha jó megállni egy kicsit és elgondolkodni ügyeken, jó megnézni egy filmet, megfejteni az üzenetét és mélyen elgondolkodni azon. És időnként vissza-visszatérni hozzá. Vannak olyan filmek, amelyek úgy hatnak, hogy időről időre visszaköszönnek és előjön egy újabb réteg belőlük, amit az ember csak a sokadik megnézés után ért meg.

– A Testről és lélekről után az Akik maradtak is nagy sikert arat, sőt hazánkat ez az alkotás képviseli az oscaros versengésben. Hallhatnánk róla?

– A film történelmi háttere, a holokauszt és a II. világháború utáni időszak, az ötvenes évek eleje, aminek történetisége valahol nagyon a mélyben rejtezik. Szándékunk szerint ugyan csendesen jelen van a háttérben de nem telepszik rá a filmre és az üzenetre, a két ember történetére, akik az általuk átélt szörnyűségek után, egymásba kapaszkodva próbálják meg egymást visszavezetni az életbe. Megpróbálnak újra élni, szeretni, hogy a nagy veszteségek után újra boldogok legyenek. Ez egy örök érvényű téma hiszen sokféleképpen éljük át a traumáinkat, a történelmi és az egyéni traumákat egyaránt. És ezekből mindig, mindig van kiút. Az Akik maradtak arra tesz kísérletet, hogy ezt megmutassa miként. Azt szoktam mondani, hogy az Akik maradtak egy gyógyító film. Nagyon sok és sokféle film készült már a holokausztról, az embertelen rémtettekről, arról a rettenetes időszakról, és ezek a nézőkben sebeket tépnek fel, fájdalmat okoznak nekik és bizonyos szempontból újra életik velük a traumákat. Olyan film viszont viszonylag kevés készült, ami az utána való időkről szól, a túlélőkről, a tragédiákon való túllépésről, arról, hogy miként lehetséges tovább élni. A mi filmünk ilyen, ezért mondom rá, hogy gyógyító film.

– Említette, hogy lehetőségeihez mérten részt vesz filmkészítés különféle folyamataiban pl. a szereplő válogatásokban is. A Testről és lélekről című filmjüknek is különleges szereplői vannak, ha csak Morcsányi Gézát említem, aki nem színész, mégis remekelt. Az „Akik maradtak”-ban pedig Szőke Abigél, akiről szinte az egész hazai-külföldi filmkritikus szakma felső fokon ír, nyilatkozik.

– Nem mindig lehet tudni, hogy kiből miből lesz a cserebogár. Én annak idején aggódtam Morcsányi Géza miatt, hiszen nem profi színész és a Testről és lélekről egy nagyon érzékeny film, ahol minden tekintetnek, mimikának, mozdulatnak különös súlya van. Egy nem képzett színésznek ehhez nincs meg az az eszköztára, ami egy tanult, profi színésznek igen. Sokat beszélgettünk erről a rendezővel, Enyedi Ildikóval, és azt láttam, hogy ő nagyon ragaszkodik Gézához és kérte, hogy én is higgyek benne. Innentől többet nem firtattam a témát. És Ildikónak igaza lett, Géza remekül hozta Endre karaktertét. Az Akik maradtak esetében Szőke Abigéllel is úgy volt, hogy hosszan tanakodtunk Tóth Barnabás rendezővel és Ascher Irma casting directorral hogy ki legyen a női és a férfi főszereplő. Fontos volt azt is látni hogy a több lehetőség közül melyik páros mutat és müködik együtt a legjobban a vásznon. Végül Szőke Abigél és Hajdúk Károly mellett döntöttünk. Így utólag be is igazolódott hogy nagyon helyesen. Abigél akkor még középiskolás volt. Nagyon ügyes fiatal, akinek fogalma sem volt arról, hogy mibe került majd bele, és mi indult el ezzel a szereppel az életében. Nagyon jól együtt tudott működni Hajduk Károllyal, a férfi főszereplővel. Erős volt a kapcsolatuk, jól kijöttek és nagyon sokat segítettek egymásnak a forgatás alatt.

– Mi történik azután, ha egy ország filmet nevez az Oscarra?

– Nagyon fontos, hogy azonnal kell találni egy amerikai forgalmazót, aki megszervezi a kampányt. El kell juttatnia a filmet a szavazókhoz,. Ő van otthon ő ismeri a terepet. Mi Magyaroszágról nem tudjuk a folyamatokat irányítani. Csak asszisztálni asszerint ahogy elvárják tőlünk. Az „Akik maradtak”-nál is most jön a nagy menet, hogy fel kell kerülnie a szűkített tízes filmek listájára, azaz a „shortlistre” amiből majd kiválasztják azt az ötöt, ami a finisben versenyezni fog az Oscarért. Esetünkben már nagyon szépen kampányol az amerikai forgalmazónk. A Telluride-i Film Fesztiválon, ami az Oscar-díj szempontjából Amerika egyik legjelentősebb fesztiválja, nagyon felkapták a filmünket, az év meglepetéseként emlegették. Ez már önmagában nagyon erős kampányelem. Aztán majd meglátjuk, hogy hová tudunk eljutni. Barna kint volt Telluride-ban és minden nap hívott, hogy alig hiszi el ami most történik a filmmell mindez olyan, mintha egy tündérmesébe lépett volna. Lelkesen mesélte, hogy szembe jöttek vele azok az arcok, akiket eddig csak a vásznon látott és sétálgatás közben üdvözölték, beszélgettek vele és méltatták a filmet. Mesélte azt is, hogy a filmet négyszer vetítették elképesztő sikerrel és utána sorra szorongatták a kezét és gratuláltak. Most két méterrel a föld fölött lebeg és ez persze ránk is kihat.