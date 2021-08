Turisták keresik a felújított várat Mosonmagyaróváron

Az egész ország területéről és külföldről is sok vendég keresi fel a felújított magyaróvári várat, melyben az egykor itt koncertező ifj. Johann Strauss emlékét őrző kávézó és állandó kiállítások nyíltak. Péntek Marica intézményvezetővel a további tervekről is beszélgettünk.

Ezt ne hagyja ki! Újabb gimnáziumot ért el az LMBTQ-ideológia

– Örülök, hogy a homlokzatot és a várudvart ilyen szépen felújították, és remélem, a továbbiakban karban is tartják – fejtette ki a vár közelében, a Lucsony utcában élő Csonka György, aki éppen Franciaországból hazalátogató lányával ült be az ifj. Johann Strauss nevét viselő kávézóba. Ezt a véleményt osztotta lánya is, Ágnes, aki szerint gyönyörű lett a mosonmagyaróvári emblematikus épület, ahol sok időt töltött gyermekkorában.

– A Magyar Királyi Akadémián magam is egy évet tanultam. Akkoriban pezsgő kulturális és sportélete volt a felsőfokú oktatási intézménynek. Bízom benne, hogy a vár környezete is méltó lesz egy mezőgazdasági egyetemi karhoz – fűzte hozzá Csonka György.

Határon innenről és túlról

– A látogatóinktól mindig megkérdezem, ki honnan érkezett. Az ország minden tájáról jönnek, Debrecentől Nyíregyházáig, de a környékbeli országokból is sokan tekintik meg a megszépült várat. Tapasztalatom szerint sokkal több a turista, mint a helybeli vendég – hangsúlyozta Péntek Marica, a Széchenyi-egyetem mosonmagyaróvári intézményének vezetője.

Mint elmondta, öröm számukra, hogy a Szent István Napoknak a vár és környéke adhatott helyszínt, ennek köszönhetően sokan felfedezték az épületet, és a napijeggyel rendelkezők ingyenesen tekinthették meg tárlatvezetéssel az állandó kiállításokat is. A testvértelepülések delegá- cióit a lovagteremben köszöntötte a város.

Különleges kávézó

– Egy különleges kávézót álmodtunk meg, mely az egyetemhez kapcsolódóan egy intellektuális hely lehet. Hétfő kivételével mindennap 10–18 óra között nyitva tartunk. Még fejlesztés alatt áll, szeretnénk egy Strauss- és egy Fekete István-sarkot, hiszen az akadémián végzett a neves magyar író. A kiállításon látható egy márványasztal az ezernyolcszázas évekből, mely egykor egy gazdászhallgatók által látogatott vendéglátóhelyen állt, akik belevésték a nevüket. Ennek mintájára szeretnénk a kávézóban is egy olyan asztalt, amin névjegyüket hátrahagyhatják – sorolta az intézményvezető.

Terveik között író-olvasó találkozó, jazzestek, borkóstolók is szerepelnek, hamarosan a VinÓvár egyik helyszíne lesznek.

A gyermekek is megismerhetik

Péntek Marica fontosnak tartja a múzeumpedagógiai programokat is. A vakáció idején egy egyhetes napközis vártábort szerveztek 8–14 éves diákoknak, mely sikerét jelzi, hogy többen már a jövő évire is bejelentkeztek. A gyerekek a várat és az egyetemet is jobban megismerhették.

– Szeretnénk bemutatni a várat és az intézményt a középiskolásoknak is, különleges történelem-, irodalom- és természettudományos órákat szerveznénk számukra, akár az egyetemi oktatók bevonásával. Nem csak mosonmagyaróvári diákokat várunk. Vártörténeti túrák is gazdagítják a programkínálatot – mutatott rá.

Békét sugároz

Végezetül a vár „úrnőjét” is kérdeztük, mit jelent neki az épület, meg hogy ezen a helyen dolgozhat:

– Azt mondják, hogy válassz egy olyan munkát, amit szeretsz, és sohasem kell dolgoznod. Szerelmese lettem a várnak, csak elfogultan tudok róla és arról a szellemiségről beszélni, ami a nyolcszáz éves falakat körüllengi. Számomra békét sugároz, főként a csendesebb időszakokban – fűzte hozzá Péntek Marica.