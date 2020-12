Törökdúlások a Rábaközben

Érdekes, a történelem iránt érdeklődők számára hasznosan forgatható könyvet jelentettek meg a rábaközi helytörténészek. Gerencsér Péter munkája a török korba kalauzolja az olvasót és az ellenség elleni védekezésről szól.

Hol volt az ásványi erőd? Hogyan kerültek Egyed községbe rác katonák és mit jelent a kifejezés: a Rába bevágása? Egy, a napokban megjelent helytörténeti könyv ad választ a kérdésekre, melyet Gerencsér Péter jegyez. A Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulatának gondozásában látott napvilágot a szerző Bécs kapujában – A Rábaköz hadtörténete a török korban című munkája. A kötet a XVI–XVII. századi állapotokkal ismerteti meg az olvasót.

Gerencsér Péter írása cáfolja azt a képet, mely szerint a Rábaköz az oszmán hódításokat békében vészelte át. Rámutat: a térség ugyan a hátország szerepét játszotta, de Bécs előterében folytonos portyáknak volt kitéve. Már 1529-ben betörtek a Rábaközbe a törökök, amikor Wathay Ferenc vági birtokát prédálták fel. Rövidesen kénytelen volt beszüntetni működését a csornai hiteles hely is. A Rábaköz a legnagyobb veszedelemben 1594 és 1598 között, illetve 1683-ban forgott. A törökök mindkét alkalommal áttörték a Rába (törökül Akszu) védelmi vonalát, kirabolták a templomokat, elpusztították a javakat, rabszolgának hurcolták el a lakosságot. 1683 nyarán a török kémből császári katonává lett itáliai hadmérnök, Luigi Ferdinando Marsigli védte a térséget, de a bodonhelyi határvédelem összeomlása után magát Mar­siglit is elfogták Kapuvárnál. Az ő nevéhez fűződik a legkorábbi részletes térkép a Rábaközről, az áttörésről rajzot is készített, mely a könyv címlapján szerepel.

Gerencsér Péter beszámol a másfél évszázad során született védelmi tervezetekről, melyek mind a Rába és a Kis-Rába folyókra, illetve a mocsárvilágra támaszkodtak. Ezek mentén, Ásványnál, Bodonhelyen, Árpáson, Keszőn, Vágon, Mihályiban és Kapuváron építették fel az erődítményeket és vigyázópontokat. A könyv leírást ad Kapuvár összetett védműveiről (Rába-kapu, Babóti kapu, Vízikapu, kazamaták, palánkvár), Matissy György 1541-es rajza pedig a legkorábbi váralaprajz Magyarországon. A könyvben külön fejezetek foglalkoznak a fegyverekkel és a babóti salétromfőzéssel, a katonai szervezettel, a hírszerzéssel, a hadak élelmezésével, valamint a hajdútelepülések (Bodonhely, Rábatamási, Garta, Kapuvár) kialakulásával. A kötet megjelenését Gerencsér Péter mintegy másfél évtizedes kutatómunkája előzte meg, melynek eredményéről korábban több tanulmányában és előadásában számolt be. A kiadvánnyal kapcsolatban érdeklődni a társulat elnökénél a [email protected] címen lehet.