Tokióban zárul a Győri Filharmonikus Zenekar turnéja

Fukuyamán kezdte és Tokióban fejezi be háromhetes kelet-ázsiai turnéját a Győri Filharmonikus Zenekar.

Magyarország és Japán közt 150 éve él és virágzik a kulturális, gazdasági és diplomáciai kapcsolat. A csütörtöki, ünnepi záróhangversenyt a tokiói Musashinó Zeneakadémián tartják, a világhírű intézménynek 25 évig volt vendégprofesszora Berkes Kálmán, a győri együttes művészeti vezetője és a turné karmestere. A hangverseny előtt leleplezik a Győri Filharmonikus Zenekar ajándékát, Lebó Ferenc szobrászművész Liszt Ferencről készített alkotását. A japán zenei intézményben eddig is helyet kaptak világhírű magyarjaink, a Bartók Bélát és Kodály Zoltánt megmintázó művek mellé kerül a zongoristát és zeneszerzőt megörökítő győri szobor is.

A Győri Filharmonikus Zenekar idei kelet-ázsiai turnéjának fontos állomása volt még a keddi koncert is, amit a szöuli Lotte Hallban rendeztek meg. Hazánk a győri társulat fellépésével ünnepelte a Dél-Koreával fennálló 30 éves diplomáciai kapcsolatát, és egyben tisztelgett az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke előtt. A kiemelt eseményen a magyar állam részéről Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke is képviseltette magát. A Győri Filharmonikus Zenekar bemutatkozásával megnyitotta a XI. Szöuli Nemzetközi Zenei Fesztivált, Berkes Kálmán dirigálásában többek között felcsendült Liszt Ferenc Les Préludes című műve és Bartók Béla Concertója. A Győri Filharmonikus Zenekar hangversenyét a legnagyobb dél-koreai tévétársaság, a KBS is rögzítette, a koncertfilmet a jövő hónapban tűzi műsorára.

A szöuli és a tokiói koncertet a Külgazdasági és Külügyminisztérium is támogatja.