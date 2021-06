Tizenöt kincsünk a Szigetköz Tájegységi Értéktárban

A dunakiliti millenniumi tölgy és a farsangi színjátszás, a dunaszigeti haranglábak, a mecséri hősök kertje vagy Páduai Szent Antal tisztelete Kunszigeten is az elsők között került be a Szigetköz Tájegységi Értéktárba. Huszonkilenc település kincseit gyűjtené egybe a tavaly év végén alakult bizottság.

A tájegységi értéktárat Kimle és Dunakiliti kezdeményezte, de ténylegesen négy önkormányzat – Dunakiliti, Kimle, Győrzámoly és Kunsziget – alapította, és további önkormányzatok csatlakozása is várható. Tevékenysége mind a 29 natúrparki településre kiterjed. A tájegységi értéktár létrejöttének célja a földrajzi tájegység közösségei számára jelentőséggel bíró természeti és kulturális örökségi elemek, jelenségek számbavétele és dokumentálása, valamint az összegyűjtött értékek bemutatása, szélesebb körben történő megismertetése és gondozása – elősegítve ezzel fennmaradásukat, megőrzésüket.

Harminc jelölt

– A tavalyi hungarikumpályázatban egy bizottság létrehozására és fenntartására, és egy Szigetközi Értékkiadvány elkészítésére vállaltunk kötelezettséget, melyben megjelennének a már rögzített tájegységi értékek, de lehetőséget kapna mind a 29 település egy-egy érték megjelenítésére. Ezt a kiadványt az 1. Szigetközi Értéknapon szeretnénk bemutatni, ami várhatóan Dunakilitin lesz szeptemberben. A munka elkezdődött: huszonkilenc településről vártuk a jelöléseket, melyből harminc érkezett, egyelőre önkormányzatok részéről. A napokban online tartottuk a bizottsági ülést és végül hét település tizenöt értékét vettük fel – tudatta Pető Péter, aki a megyei értéktárbizottság elnökeként és a Szigetköz Natúrpark Egyesület vezetőjeként is segíti a gyűjtési folyamatot.

Héttagú bizottság döntött

A tájegységi értéktárbizottság munkájába Eller Gizella kimlei és Kovács Andorné dunakiliti polgármester mellett bekapcsolódik Lendvai Ivánné kunszigeti és Pulai Nikolett győrzámolyi településvezető is. A faluvezetők munkáját civilek is segítik: így Susovits Vera, a Szigetköz–Mosoni-sík LEADER Egyesület munkaszervezet-vezetője, Horváth József nyugalmazott megyei könyvtárigazgató, helytörténész és Kertész József vízügyi tanácsadó.

Első körben tehát a Szigetköz Tájegységi Értéktárba kerülhetett a Győrzámolyi Falumúzeum, a Tölös keményfaliget erdeje, a patkányospusztai szivattyúház. Felvették a dunaszigeti haranglábakat, a mecséri hősök kertjét és a lourdes-i kápolnát. Páduai Szent Antal tisztelete Kunszigeten szintén a tizenöt közé került, ahogy a farsangi színjátszás Dunakilitin a millenniumi tölggyel, a kisbodaki belterületi tavak, a dunaremetei legénycéh is. Kimle szintén sok értékkel képviselteti magát: a Sarlós Boldogasszony-templom, a régi híd és a Trianoni emlékpark mellett a Hősök útja gesztenyefasorral és stációkkal, továbbá a helyi papok szellemi hagyatéka is.

A Szigetközi identitás erősítése

– Az értékmentő munkában számítunk az önkormányzatok mellett a térségi értéktárbizottságokra, civil szervezetekre, magánszemélyekre is. Célunk a szigetközi identitás erősítése – emelte ki Pető Péter, aki szerint számos olyan szigetközi kincs van a térségben, amely még nem megyerikum, nem is tájegységi érték, így a tájegységi értéktárbizottságnak hosszú távon is lesz feladata.