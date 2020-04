Titokban tanít anyák napi dalokat

– Jelenleg a rendszeres foglalkozásaimat szüneteltetnem kell a Vaskakas Bábszínházban, a Győri Pagonyban, Sopronban, Fertőszentmiklóson és Sárváron is- mondja Gerbert Judit. – Így az jutott eszembe, hogy a közös dalolásokat átviszem az online világba. Anyák napjára készülve elsősorban a nagyinak énekelünk, de apukák is bátran keressenek, ha meglepnék a gyerkőccel az édesanyát egy dallal.

Aki szívesen csatlakozna a daltanulók táborához, keresse fel a Ringató- Gerbert Judit nevű Facebook oldalt, ahol az instrukciókat követve könnyen meg fogja találni az „Anyák napi ajándék dal” című posztot.

A szolgáltatás ára egy videó

– A posztban minden segítséget meg fognak találni a dalok tanulásához, s aki ezt külön jelzi nekem, meghívom egy zárt csoportba is, ahol minden nap felkerül egy-két videó ismert és kevésbé ismert anyák napi dalokkal- avat be a részletekbe Gerbert Judit. – Többen is feltették a kérdést, hogy mindez mennyibe kerül. Nem kötelező, de nagyon örülnék neki, ha cserébe mindenkitől kaphatnék videós visszajelzést az ajándék dal átadásáról.

Ezer család énekel

A visszaküldött videókkal célja is van Juditnak.

– Május 3-án 10:30-kor kerül fel a YouTube-ra és a Facebook-ra a Ringató Országos Zenei Nevelési Program 45 perces anyák napi videója, amiben összesen több, mint 90-en működünk közre, hogy idén se maradjon el a szokásos „Ezer család énekel” című országos rendezvényünk- mondta a színésznő, aki alig várja, hogy ismét visszaülhessen a zöld ringatós szőnyegre.