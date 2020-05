Szomatodráma-nap Soós Alizzal

Május 30-án, szombaton 10 és 18 óra között.

˝Minden tünet és betegség mögött van egy történet, ami Rólad szól. A gyógyulás egyik legfontosabb lépése, hogy megismerd, mi van a mélyben: milyen hiedelmek, fájdalmak, belső konfliktusok állhatnak a panaszaid hátterében… Az érzéseiddel való élményszerű találkozásnak gyógyító, felszabadító ereje van.

A szomatodráma egy játékos, érzelmekben gazdag önismereti módszer, amely lehetővé teszi, hogy kommunikációba lépj a testeddel, tüneteiddel, érzéseiddel.

Szereplők segítségével kivetítheted a térbe mindazt, ami benned zajlik. Már annak is döbbenetes hatása van, hogy kívülről ránézel a belső világodra. Még ennél is gyógyítóbb és katartikusabb tud lenni, ha Te magad is beállsz egy szerepbe, és belülről alakítod az eseményeket.

A tudattalan folyamatok tudatossá válása és az érzelmi átélés együttesen segít abban, hogy a betegséged hátterében álló folyamatok átrendeződjenek benned, utat nyitva ezzel a gyógyulásnak.˝

