Szeptemberben nyit a színház Győrben

Bakos-Kiss Gábor igazgató július elsején mutatja be a 2021–2022-es évadot.

A Győri Nemzeti Színházat hivatalosan július 1-jétől vezeti igazgatóként Bakos-Kiss Gábor. A Jászai Mari-díjas színész, rendező, aki jogász végzettségűként a doktor előnevet is használhatja, egyre többet időzik a városban, ismerkedik a színészekkel, a műszakkal, az épülettel. Megérkezett Sepsiszentgyörgyről Zakariás Zalán, a színház leendő művészeti vezetője és Bereczki Ágota, aki a színház dramaturgja.

– Amikor csak tehetem és a még meglévő elfoglaltságaim engedik, itt vagyok Győrben – mondta Bakos-Kiss Gábor.

– Igyekszem minél szélesebb körben emberekkel találkozni, megismerni az intézményt, kialakítani azokat a személyes kapcsolatokat, amelyek azt fogják segíteni, hogy július elsejétől gördülékenyen el tudjuk kezdeni a munkát. Egy színház életében ez nem elvágólagos, művészi értelemben nagyon sok minden összefügg egymással. Mindenkivel találkoztunk, leültünk egyesével beszélgetni a színészekkel. Elkészült a következő évadnak a terve, a pontos időpontokat hamarosan a közönséggel is megosztjuk. A társulat nem változott, mindenki, akit a korábbi években láthattak a nézők a Győri Nemzeti Színház színpadán, a következő évadban is fel fog tűnni. A régi arcok mellett lesznek újak, régi-új ismerősök és adott esetben nagy művésszel is találkozhat majd a közönség.

– Mennyire gondolja együttműködőnek, reménytelinek, sikeresnek a formálódó közös munkát a társulattal?

– Együttműködőnek, reménytelinek gondolom és hiszek abban, hogy egy nagyon sikeres periódus kezdődik a Győri Nemzeti Színház életében.

– A közönség előtt mikor fog debütálni, mint igazgató, mint színész, mint rendező?

– Július elsején szeretnénk egy sajtótájékoztatóval egybekötött társulati ülést tartani. Készülünk egy kis heppeninggel, ott szeretném egy kicsit megmutatni magam művészként, jó pár kollégámmal együtt.

– A júliusi kezdésben számomra ott rejlik az üzenet, hogy szeptembernél előbb nem megy fel a függöny…

– Így van. Nagyon várjuk a járványügyi könnyítéseket, hogy minél kevésbé legyen terhelve a színház működése. Reményeink szerint szeptember elejétől el tudjuk kezdeni az elmaradt előadások pótlását. A nézők arra számítsanak, hogy az a bérlet, amit megváltottak erre az évadra, a következő évadra is érvényes.

– Meg tudná fogalmazni, hogy milyen színházat szeretne Győrben, ami Bakos-Kiss Gábor igazgatóságához köthető?

– Az a gondolatiságom a Győri Nemzeti Színházzal kapcsolatban, hogy megkerülhetetlenné váljon a város életében. Mindenkinek, aki győri, aki itt él, akinek ez a városa, ez az élete, szerves része legyen a Győri Nemzeti Színház, a legkisebbektől a legidősebbekig. Akkor tud ez a színház izgalmas, progresszív, nemcsak szórakoztató, hanem gondolkodásra késztetni akaró színház lenni, ha mindenki magáénak tudja. A sokat használt zenés népszínház kifejezés azt is jelenti, hogy mindenki színháza szeretnénk lenni – azzal a fiatalos lendülettel és energiával, amivel azok az emberek bírnak, akik most ide jöttek vagy tartanak, amely képes lehet arra, hogy helyileg, országosan és nemzetközileg is jól értelmezhető intézmény legyen. Mindenkit szeretnénk megszólítani a régióban. Ez bonyolult, nehéz vállalás, de hiszünk benne, hogy be lehet teljesíteni. Nyilván nagyon nehéz megmondani, hogy a pandémia okozta sebeket és sérüléseket mikorra fogja kiheverni a színház, de attól tartok, nem egy-két éves történet lesz, mire az emberekben újra felépül a bizalom. Bizakodó vagyok, mert az egyik legizgalmasabb közösségi élmény, az itt és most igazsága, amit semmi más nem tud olyan gyönyörűen, mint a színház.