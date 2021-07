Szenzáció! A világhírű tenor, Plácido Domingo ad koncertet Győrben

Augusztus 6-án világsztárok érkeznek Győrbe! A koncerttel az egészségügyi dolgozóinak mondanak köszönetet a koronavírus járvány alatt végzett munkájukért.

Ma jelentették be Budapesten, hogy augusztus 6-án azoknak az egészségügyi dolgozóknak ad jótékonysági koncertet Plácido Domingo spanyol származású operaénekes-karmester és zenész vendégei, akik a Covid idején az egész országban helytálltak. A világszínvonalú esemény fő támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma, házigazdája Győr.

Kásler Miklós az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere elismeréssel szólt arról, hogy Magyarország túl van a Covid harmadik hullámán. „Az egészségügy kimagasló teljesítményét sokan irigylik Magyarországtól és mindent meg kell tennünk, hogy ne ismétlődjön meg a járvány. Az egészségügyben dolgozók heroikus küzdelmet folytattak fizikailag és lelkileg is, ezért köszönjük meg munkájukat a világhírű spanyol bariton és vendégeinek fellépésével.” Miért Győr? Tette fel a kérdést a miniszter. Mert minden adottsága megvan városunknak ahhoz, hogy az emberi lélek megnyugvását szolgáló koncert otthona legyen.

A több ezer főt befogadó ingyenes rendezvény helyszíne a Dunakapu tér lesz.

A koncerten a magyar egészségügyi dolgozók szervezetten vehetnek majd részt, de a további érdeklődök is regisztrálhatnak majd a belépőkért a hellogyor.hu weboldalon.

Az esemény bejelentésén Plácido Domingo is megjelent, aki nagy hálával szólt az egészségügyi dolgozók munkájáról. A maestrot és családját sem kerülte el a járvány, kórházba kerültek, de ahogy mondta, „Isten kegyelméből” meggyógyultak.

Domingo már megkezdte a munkát a Virtuózok szuperzsűjiében

Az operaénekes-karmester jelenleg Budapesten tartózkodik, már elkezdte a Virtuózok tehetségkutató show szuperzsűrijében a munkát és új opera lemezzel is készül. Zenész vendégei mellett Plácido Domingo junior is fellép Győrben, aki tehetséges zenész és folytatja az édesapja által megkezdett munkát, hogy a fiatal generációt is megnyerje a zenének.

„Remélem, hogy fényt és melegséget viszünk a városba és tiszteleghetünk művészetünkkel az egészségügyi dolgozók előtt” – mondta a Maestro.

A lelket is gyógyítani kell„

Dézsi Csaba András

Vendéglátó házigazdaként Dézsi Csaba András Győr polgármestere mondott köszönetet, hogy a megyeszékhelyt választották helyszínnek. Beszélt a járvány okozta veszteségekről, melyek szinte minden győri családban nyomot hagytak. Kardiológusként tudja, hogy nem csak a szívet, de a lelket is gyógyítani kell és erre a zene nagyon alkalmas.

A térség országgyűlési képviselőjeként Simon Róbert Balázs kiemelte, hogy kiválóan illeszkedik a világsztárokat felvonultató koncert a város kulturális életébe, aminek professzionális pillérei a Győri Nemzeti Színház, a Vaskakas Bábszínház, a Győri Balett és a Győri Filharmonikus Zenekar.

A főszerep az utóbbinak jut majd augusztus 6-án, a Győri Filharmonikus Zenekar közreműködésével lépnek fel a sztárok Eugene Kohn vendégkarmester vezényletével. Az amerikai dirigens elmondta, hogy hazájában magas halálozási számokkal ért véget a Covid és az, hogy a mutatók nem lettek rosszabbak, az az egészségügyi dolgozóknak köszönhető.

Győri kötődés

A sajtótájékoztató végére kaptuk meg a talányos kérdésre a választ, hogy miért Győrben mondanak köszönetet Magyarország orvosainak és egészségügyi dolgozóinak a járványban végzett munkájukért. Maestro Domingo magyar származású zenei titkára és menedzsere Nicholas Markó Lébényben született, Győrben járt gimnáziumba. Több, mint 30 éve dolgozik a világhírű operaénekes karmesterrel, nagy álma volt, hogy mielőtt visszavonul a mester, Győrbe is elhozza egy fellépésre. Hogy fiát és világsztárokat is hoz magával, az több is, mint egy álom.

Plácido Domingóval augusztus 6-án fellép a Virtuózok negyedik évadának nyertese, a 17 éves Balázs-Piri Soma, akinek tehetsége annyira lenyűgözte Maestro Domingót, hogy adománnyal segítette őt egy saját versenyzongora megvásárlásában. A külföldi fellépők között lesz az ifjabb Domingó, aki énekes, zeneszerző, producer, többek között a koncerten elhangzó Virtuózok főcímzenéjének a komponistája. Az est női énekes sztárja a nemzetközi hírű szoprán díva, az aradi születésű Adela Zaharia lesz, aki három éve első helyezést ért el a Domingó által alapított opera világversenyen, az Operalián.