Sorsukkal üzennek az őseink

„Elődeink nem csak a nehéz időkben tanúsított helytállásukkal mutatnak irányt, érzelmi töltést is adnak szeretni községünk, hazánk” – írja új helytörténeti összegzésében Töreki Imre tanár.

– Mi ösztönözte arra, hogy megírja a második Szanyi kincsestárat, kibővítse a 2008-ban megjelentet?

– Az első kiadás a község gazdasági, kulturális és társadalmi életének történetére fókuszált. A múlt üzent. Szükségesnek láttam, hogy a „ma” is megjelenjen ugyanezeken az aspektusokon keresztül. Ebben a helytörténeti munkában a község eseményeit igyekeztem belehelyezni a legújabb korok összefüggéseibe. Jó példa rá a demográfiai rész, amely a forradalmak, háborúk hatásait igyekszik bemutatni a község életében.

Meséltette az embereket

– Mi volt a munkamódszere?

– Minden közösségi alkalmat felhasználtam, hogy meséltessem az embereket. A község meghatározó egyéniségeivel is készítettem riportokat. Szany lakossága a hasonló nagyságú településektől eltérően nemzetiségi és vallási tekintetben kilencven százalékban homogén. Ez főleg a vallás és a társadalmi élet szoros összefonódásán látszik. A püspöki nyaraló sok összejövetel helyszíne volt, amelyeken elsősorban a falu értelmisége mint meghívott vett részt, de gazdasági ügyekben jelesebb gazdálkodóknak is szerveztek találkozókat. Helyet adtak kulturális rendezvényeknek, támogatták az egyesületeket. Gondot fordítottak az ifjúság művelésére, nevelésére. Szanyi sajátosság az is, hogy a hűbérúr nem világi földbirtokos, hanem a győri püspökség volt. Szívesen tartózkodtak itt a püspökök, hiszen a püspökség gazdasági központja volt. Talán a jobbágyokkal való emberségesebb bánásmód is ennek köszönhető.

résnyire nyitva az ajtó

– A könyv elején azt írja, hogy az értékek tárházának ajtaját csak résnyire nyitja, azaz reméli, hogy munkáját többen folytatásra érdemesnek tartják.

– Ösztönzőnek is szántam a kötetet. Szeretném, ha a Szanyi kincsestárat olvasva minél több fiatal kedvet kapna a helytörténeti kutatáshoz, akár egyetemi szakdolgozat formájában. Reményeim szerint a közvetlen kutatási módszereket is alkalmazzák. Nagyon szeretném, ha önálló kutatást is vállalna valaki, tudom, sokakat érdekelne, de ez nem néhány napos munka.

A közös munka öröme

– Nem csak külső szemlélője, kutatója a szanyi kincsestárnak, hiszen ma is aktív szervezője a helyi közösségnek.

– Ha kellett, tagja, ha kellett, vezetője voltam a helyi alkotó- közösségeknek, a Szanyi Bokréta Néptánccsoportnak, a Nemzetközi Rába Fesztiválnak. Itthon, külföldön ismert emberekkel dolgozhattam együtt, de legfőképpen azzal a hat-nyolcszáz helyi lakossal, akik tagjai voltak művészeti csoportjaimnak. Nem volt ez konfliktusmentes, de az ellentéteket mindig feloldotta a közös munka öröme – nyilatkozta Töreki Imre a Kisalföldnek.