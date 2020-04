Soproni fotós nyerte a World Press Photo 2020 díját környezet kategóriában

Horváth Eszternek ítélték oda környezet (egyedi) kategóriában idén a World Press Photo díját az Északi-sarkvidéken kíváncsi jegesmedvékről készült fotójáért. A WPP fődíját egy japán fotós kapta a 2019. júniusi kartúmi véres tüntetések közepette készült felvételéért – jelentették be csütörtök este Amszterdamban.

Horváth Eszter soproni születésű dokumentumfotós 2015 óta foglalkozik a sarki térségek, különösen a Jeges-tenger fotózásával. 2019-20-ban az Északi-sarkvidék közepén, jégtáblához fagyasztott, tudományos vizsgálatokat és méréseket végző Polarstern német kutatóhajó munkáját örökítette meg.

Fotói egyebek között megjelentek a National Geographic magazinban, a The New York Times és The Wall Street Journal napilapokban, a Time hetilapban és a GEO Magazine-ban – olvasható a WPP honlapján. Díjnyertes felvételén egy jegesmedve és kölyke vizsgálgatja kíváncsian a Polarstern kutatói által a jégtáblára kihelyezett berendezést.

Horváth Eszterről korábban már többször is írtunk a kisalfold.hu-n, itt és itt találja cikkeinket.

A fődíjas Csiba Jaszujosinak, az AFP francia hírügynökség kelet-afrikai fotóriporterének Straight Voice című fotója egy fiatal szudáni férfit ábrázol tüntetők közepette, amint verset szaval. Az áramkimaradás miatt sötétbe borult kartúmi utcán társai mobiltelefonjaik lámpáival világítják meg őt. A japán fotóst már korábban is díjazták a World Press Photo pályázaton. A fődíjjal 10 ezer eurós pénzjutalom is jár.

Az év fotóriportjának a zsűri Romain Laurendeau francia fotóriporternek a Kho, the Genesis of a Revolt című fotósorozatát választotta, amely a 2019-es algériai tömegtüntetések kezdetét, a fiatalok között uralkodó mély nyugtalanságot mutatja be.

A World Press Photo 2020 pályázatra 24 országból 4300 fotós 74 ezer képet küldött. A zsűri 44 díjat osztott ki több kategóriában.

A koronavírus-járvány miatt idén a győzteseket online hirdették ki a hagyományos amszterdami ünnepség helyett.