Soproni és pannonhalmi diákok az V. Estöri döntőjében

A soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és a Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákjainak is szurkolhatunk az V. Estöri Kreatív Történelmi Verseny döntőjében.

Női jogok, járványok, és imázskampány a reformkorban – kiderült, kiknek drukkolhatunk az Estöri idei döntőjében!

28 csapat szállt ringbe az V. Estöri Kreatív Történelmi Verseny 2020/21-es évadának középdöntőjében, ahol a résztvevők az előzetesen elkészített videóikkal és az azokhoz kapcsolódó prezentációikkal versenyeztek – ezek a reformkor kettős, feudális és az éppen csak kibontakozó polgári világát mutatták be. A járványügyi korlátozások miatt idén online járulhattak a zsűri elé 3 fős csapatok és tíz-tíz perc állt a rendelkezésükre, hogy lenyűgözzék az ítészeket. Az egész napos megmérettetést élőben lehetett követni a szervező, Esterházy Magyarország Alapítvány YouTube csatornáján, és a nap végén kiderült, melyik az a tizennégy csapat, amely a döntőbe jutott.

Az Esterházy Magyarország Alapítvány YouTube csatornáján, streamen keresztül követhető online videókonferencia formájában megrendezett egész napos középdöntőben 14 vidéki 4 határon túli, valamint 10 budapesti csapat mérte össze erejét, hogy megküzdjön a döntőbe jutásért.

Az idei verseny a 19. század első felének magyar történelmét helyezte középpontba. A reformkor és szabadságharc idején egymás mellett létező feudális viszonyok és a szárnyait bontogató polgári társadalom kialakulásának izgalmas időszakában zajló politikai és gazdasági változások a hétköznapi életet is átformálták. Kiemelkedő történelmi személyiségek egész sora katalizálta ezeket a folyamatokat. Az ő portréikon, történeteiken keresztül tanulmányozták a versenyzők a női és férfi szerepek megváltozását és a középdöntőben egy, a témához kapcsolódó konkrét szituációt, jelenséget járták körbe kreatív munkáik segítségével.

A versenymunkákban a kor legfontosabb témái közül a nőnevelés, és a nők lehetőségeinek változásai, a járványok és az orvostudomány fejlődése több alkalommal is megjelent. A zsűri tagjai még egy 1847-es Budapest imázskampányba is betekinthettek, sőt a reformkori költőnők kapcsán ma is aktuális kutatási témával is találkoztak az egyik csapat prezentációjában. A karakterek közül többen is Teleki Blankát, József nádort, Kazinczyt, Petőfi állították vizsgálódásuk fókuszába, de kevésbé híres, viszont a kor szempontjából kiemelkedő karakterek bemutatásával is megörvendeztették a diákok a zsűrit. Az élő prezentációk során néhányan egyedi nézőponttal dolgozták fel választott témájukat, vagy jelmezbe öltözve helyezkedtek bele a karakterük személyiségébe, annak élethű megformálása érdekében.

Ez a fajta „átlényegülés” jellemző volt az előzetesen készített videókra is, melyekben nemcsak a jelmezekre, de korhű helyszínekre az ötletes kellékekere is hangsúlyt fektettek a diákok. Volt, aki azt mutatta be, miként zajlott a párválasztás kilenc generációval ezelőtt, míg mások arra adtak javaslatot, hogyan válhat ma valaki középiskolásként a töri órák koronázatlan királyává. Sok csapat élt a jelenre való utalások és a párhuzamok bemutatásának lehetőségével is, például meginterjúvolták Kossuth Lajost és Kazinczyt a kolerajárványról, de olyan is akadt, aki élőszereplős videó helyett inkább egy kreatív animáció készítésével oldotta meg a feladatot.

„Szinte teljes képet kaptunk a 19. század első felének történetéből. A zsűri elégedett volt a témaválasztásokkal, örömmel nyugtázta, hogy a verseny segít a videókészítési kompetenciák megszerzésében is, hiszen néhány egészen kiforrott, filmes tehetséget sejtető munkával is találkoztak. Az idei évadban már minden csapat ügyelt arra, hogy a tudományosság se szenvedjen csorbát és maguk az előadások is élvezetesek legyenek, sok ötlettel és kreativitással megvalósítva” – emelt ki értékelésében Foki Tamás a zsűri elnöke.

A 14 továbbjutó csapat:

Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium, Békéscsaba 10b csapata

Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, Budapest 10b csapata

Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, Budapest 10a3 csapata

Deák Téri Evangélikus Gimnázium, Budapest 9a2 csapata

Szent Gellért Gimnázium, Budapest 10b csapata

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium, Budapest 10b csapata

Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Kassa marai_10 csapata

Szilády Áron Gimnázium és Kollégium, Kiskunhalas 10a csapata

Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely bolyai_10 csapata

Pannonhalmi Bencés Gimnázium 10a2 csapata

Selye János Gimnázium, Révkomarom 10_1 csapata

Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 10b csapata

Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Sopron 10c csapata

Szigetszentmiklós Batthyány Kázmér Gimnázium 10a4 csapata

Azokra, akik sikerrel vették a mostani forduló akadályait, további kihívások várnak. A döntőt megelőző időszakban fel kell építeniük egy, a versenybizottság által meghatározott korabeli személy profilját egy közösségi média felületen, majd a döntő napján az általuk készített oldalhoz, valamint a verseny tematikájához kapcsolódó egyéb szóbeli és gyakorlati feladatokat kell megoldaniuk. Ha a járványhelyzet lehetővé teszi, akkor a döntő hagyományos módon, helyszínen kerül megrendezésre. Ellenkező esetben a középdöntőhöz hasonlóan, online vívnak meg a csaptok a dobogós helyekért.

A döntő várható időpontja 2021. április-május, melyet a járványhelyzet függvényében pontosítanak a szervezők.