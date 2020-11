Semjén Zsolt Győrben – Megújult az Apor Vilmos vértanú püspök kiállítás – fotók

Talán soha nem volt akkora szükség példaképekre, mint most, a mi korunkban – hangsúlyozta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hétfő kora este a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban

Semjén Zsolt a győri Püspökvárban boldog Apor Vilmos vértanú püspök halálának 75. és boldoggá avatásának 23. évfordulója alkalmából megújított és kibővített emlékkiállítás átadóján azt mondta, hogy a „celebeknek nevezett erkölcsi roncsok azok, akiket a tömegmédia a társadalom elé állít egyfajta példaképként”.

„Fontos, hogy ezzel a világrontással szemben legyenek méltó példaképek, akik az örökkévalóság felé is példaképek”. Apor Vilmos püspök ilyen volt – tette hozzá. Kiemelte, hogy a vértanú püspök azt a keresztény szeretetet élte és mutatta meg, amely „mindig minden korban érvényes”. Apor Vilmos vértanúsága világosság volt a náci és bolsevik „sötétség” idején. Az a mécses volt, amely a történelem „talán legsötétebb időszakában is világított” – mondta. Kitért arra is, hogy nem véletlen, hogy az egyház a vértanúkat és a szenteket mindig is tisztelte és példaként állította a társadalom elé. Apor Vilmos a Harmadik Birodalommal állt szemben, majd a vértanúság pillanatában a Szovjetunióval. Ma már „mindkettő a történelem szemétdombján” van, viszont Apor Vilmos a mennyben, oltárainkon tiszteljük„.

Így ma is példát jelent mindannyiunknak – mondta Semjén Zsolt. Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke azt mondta, hogy Apor Vilmos halála, politikai helyzete hasonló volt a mai helyzethez. Kiemelte, hogy a megújított kiállítást úgy rendezték be, hogy a szemlélő ne csak fizikailag járja végig a püspök életútját, hanem lelkileg is. Kiss Tamás, a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár igazgatója a tárlatról azt mondta, hogy első része Apor Vilmos születésétől, családjának és neveltetésének bemutatásával kezdődik, majd gyulai lelkipásztori tevékenységével lehet megismerkedni. Megemlékeznek a második világháború alatti tevékenységéről, a zsidóság mentéséről, majd a győri bombázásokról. Ezt követően a kiállítás eszközrendszere is változik, egyebek mellett a püspök utolsó három napját színházi eszközökkel jelenítik meg, de a tárlatot narráció, fény és hanghatások is kísérik. A püspökvár pincéjében felújított és kibővített kiállítást a Bethlen Gábor Alapkezelő is támogatta. A tárlat a járványügyi szabályok miatt egyelőre nem látogatható.

Apor Vilmos (1892-1945) Segesváron született. 1915-ben Nagyváradon szentelték pappá, szolgálatát Gyulán kezdte. 1941. február 24-én szentelték püspökké Gyulán, március 2-án kezdte el szolgálatát Győrben. Apor Vilmos püspökként is folytatta a plébánosként elkezdett szociális és karitatív tevékenységét, aktívan fellépett az üldözöttek védelmében. 1945-ben a Püspökvár pincéjében több menekültet is rejtegetett. Március 30-án, nagypénteken egy orosz katona hasba lőtte, a sebesülésbe két nappal később belehalt. A vértanú püspököt II. János Pál pápa 1997. november 9-én avatta boldoggá.