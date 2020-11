Rúzsa Magdi & Stanley Clarke – Világsztárok és magyar csillagok a barlangszínházban Fertőrákoson 2021-ben

A szezont május 22-én a Bagossy Brothers Company koncertje nyitja meg.

Világsztárok, magyar zenei csillagok lépnek fel a fertőrákosi barlangszínházban a legendák évadában 2021-ben. Érkezik David Sanborn, Stanley Clarke, Presser Gábor, Charlie, Kovács Kati, Rúzsa Magdi, Bogányi Gergely. Látható a Bánk bán, a Carmina Burana és az István, a király. A szezont május 22-én a Bagossy Brothers Company koncertje nyitja meg.

A fertőrákosi barlangszínház következő szezonjában a műfaji sokszínűség jegyében legendás előadók, művek és népszerű előadások érkeznek a játszóhelyre. A nyitány május 22-én lesz, ekkor a Bagossy Brorthers Campany lép fel. A következő hétvégén, 29-én és 30-án a soproni Pendelyes Táncegyüttes gálaműsorai tekinthetők meg.

Idén jöttek volna, a járványhelyzet miatt jövőre látható június 4-én a Recirquel My Land című darabja. Ezt az előadást az Edinburgh Fringe Festival legjobb produkciójának választották meg 2018-ban. A díjnyertes My Land a kortárs táncot, a színházat és a cirkuszművészetet ötvöző, az emberiség gyökereit, az ember és anyaföld közötti örök kapcsolatot állítja fókuszba és jeleníti meg. Másnap június 5-én, a humor nagyágyúja, Hadházi László szórakoztatja a közönséget.

A Bánk bán operát tekintheti meg a közönség Vidnyánszky Attila rendezésében a fertőrákosi barlangszínházban június 12-én a Coopera produkciójaként. Épp 200 éve, 1820 őszén jelent meg a Bánk bán nyomtatásban. Katona József úgy döntött, hogy saját maga adja ki a művét, egy pályázatra készült. A darabot csak Katona halála után adták elő, 1833-ban. A Nemzeti Színházban 1839-ben mutatták be, és ezután vált hamarosan a magyar színpadok meghatározó darabjává. Vidnyánszky Attila nem először rendezi meg a művet, amelyről azt tartja: lendületes, dinamikus és száguldó, akár egy Verdi-opera.

Ugyancsak a komolyzenét kedvelőket célozza meg a Győri Filharmonikusok sorozata a Kékfrankos bérlettel. Ők június 13-án Carl Orff Carmina Burana című művel indítják a sorozatukat. Ez a koncert nagyszabású összefogással valósul meg, hiszen a majd nyolcvan tagú szimfonikus zenekar mellé soproni, győri és budapesti kórusokat hívtak meg. A Soproni Liszt Ferenc Pedagógus Kórus Makkos Ágnes karnagy irányításával és Sonitus Scarbantiae Nőikar Harcz Katalin vezetésével csatlakozik hozzájuk. Operaénekesek is fellépnek velük, a karmester pedig Oberfrank Péter Liszt-díjas, érdemes művész lesz. A bérletben látható még a Győri Filharmonikus Zenekar a „A tribute to John Williams” című koncertje augusztus 7-én. Ezen a hangversenyen felcsendülnek a Csillagok háborúja, Hook, Schindler listája, Mesterséges értelem, Jurassic Park, Superman, A cápa, Egy gésa emlékiratai, Harry Potter, E.T., Indiana Jones filmek dalai. Ősszel, szeptember 4-én Bogányi Gergely és a csodazongorája érkezik majd Fertőrákosra a győriekkel együtt.

A tánc műfajában nagyszabású és látványos ősbemutatót tart a Sopron Balett és a St. Pölten-i Europaballett Farinelli címmel június 25-én és 26-án. A Farinelli művésznéven ismert Carlo Broschi a XVIII. század leghíresebb operaénekese volt. Népszerűsége a mai rocksztárokéhoz hasonlítható. Előadásaitól eksztázisba jött a közönség, a nők önkívületbe kerültek, ha hallhatták énekelni, uralkodók is tartottak a befolyásától. A kor legjobban fizetett, kalandos életű művészeként került be e legendák közé. Az előadás az ő életéről szól.

A fertőrákosi barlangszínházba érkeznek a harmadik SopronDrum világsztárjai. A nemzetközi ütősfesztiválon július 16-án David Sanborn Band koncertezik. A pop, az R & B és a crossover zenészek legbefolyásosabb szaxofonjátékosa hat Grammy-díjat nyert. Már Woodstockban is fellépett, s azóta kiadott 24 lemezt, nyolc arany, valamint egy platina albumot kapott. James Browntól kezdve, Eric Claptonon, Stevie Wonderen, Paul Simonon, Bruce Springsteenen, Elton Johnnon át egészen a Rolling Stonesig a világ legnagyobbjaival zenélt együtt, készített velük lemezeket. A zeneszerzőként és filmszínészként is tevékenykedő David Sanborn sikeresnek bizonyult a filmzenék területén is. Ő írta a Halálos fegyver sorozat több epizódjának a zenéjét.

Másnap, azaz július 17-én a négyszeres Grammy-díjas Stanley Clarke basszusgitáros és zenekara lép fel a barlangszínházban. Stanley Clarke a világ egyik legismertebb akusztikus és elektromos basszusgitárosa, előadóművész, zeneszerző, karmester, rendező, producer. A dzsessz és a fúziós muzsika igazi úttörője. Különösen híres vad, elsöprő játékáról, fellépései igazi show-hangulatot árasztanak. Számos film, köztük a Boyz N The Hood és Az 57-es utas zenéjének szerzője. Megközelítőleg 70 tévé- és játékfilmhez írt kísérőzenét. A harmadik SopronDrum ütős csillaga, oktatója és ezen a napon fellépője David Friedman lesz. Nemzetközileg elismert vibrafonista, marimba művész, zeneszerző és jazzpedagógus. Olyan személyiségekkel dolgozott együtt, mint Leonard Bernstein, Luciano Berio, Bobby McFerrin, Wayne Shorter és Yoko Ono.

A hónap végén két magyar zenei legenda lép fel a barlangszínházban. Kovács Kati Symponic live életmű-koncertje július 30-án szerepel a műsoron. Őt követi, július 31-én Presser Gábor Dalok régről és nemrégről című produkciója. Műsorának a különlegessége, hogy azt kérte, A padlás soproni előadásából is hangozzanak el dalok ezen a bulin, így fellépnek vele az előadás színészei.

A fiatalok kedvence a Honeybeast augusztus 6-án tart nagy barlangszínházi bulit. Az idei kirobbanó, katarzist hozó emlékezetes siker után közkívánatra jövő nyáron újra láthatják a nézők az István, a király koncert-keresztmetszetet a fertőrákosi barlangszínházban augusztus 14-én kétszer. Szörényi Levente és Bródy János ikonikus műve a magyar kultúra fontos mérföldköve. Most Feke Pál és barátai – öt zenész, hat szólista – idézik meg az örökzöld dalokat. A látványos, modern megszólalású produkció a legnépszerűbb énekes-színészekkel, rockzenekarral, látvány- és animáció technikával, a ma elérhető legprofesszionálisabb világítástechnikával kerül színpadra.

Párizsi éjszakák címmel augusztus 21-én lép fel a játszóhelyen várhatóan két magyar származású francia sztárénekes, Stéphanie Schlesser és Laurent Ban. A sztárénekeseket az idei Mesés musicalekben már láthatta a közönség. Az operett kedvelőinek az Egy csók és más semmi című előadás érkezik a Kecskeméti Katona József Színházból augusztus 27-én és 28-án.

A barlangszínházi szezonzáró hétvégén szeptember 3-án Rúzsa Magdi ad nagyszabású zenekaros koncertet.

A barlangszínház idei szezonja hasonlóan az elmúlt esztendőkhöz, szorosan kapcsolódik a város hagyományos, nagyszabású kulturális fesztiváljához, a Soproni Ünnepi Hetekhez (SÜH), annak tematikus programjaihoz. A Sopron Classic keretében a soproni szimfonikusok június 27-től szeptember 5-ig összesen nyolc alkalommal lépnek fel a fertőrákosi barlangszínházban délutánonként. A Dohnányi bérletes hangversenyeken Haydn, Vivaldi, Borodin, Ravel, Mendelssohn, Schubert és Mozart művei szólalnak meg.

A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. és Gerberhaus Culturproduktionen produkciós irodával kötött együttműködési megállapodásnak köszönhetően jövőre a német nyelvű közönségnek a Bál, a Savoyban revüoperettet tűzik műsorra, a leghűségesebb város teátrumának művészeivel.